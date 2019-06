Amerikaanse cyberspionnen dringen Russisch netwerk binnen AW

17 juni 2019

22u07

Bron: ANP 0 Internet Rusland heeft aanwijzingen gevonden dat Amerikaanse cyberspionnen zijn binnengedrongen in Russische systemen. De dreigende cyberaanval is verijdeld, meldden de persbureaus RIA en TASS op basis van een bron binnen de Russische veiligheidsdiensten. ''We zien zulke pogingen, maar we weten deze acties te neutraliseren'', aldus de bron.

De krant The New York Times had zaterdag al gemeld dat Amerikaanse hackers waren geïnfiltreerd in het Russische elektriciteitsnetwerk. Ze zouden daar schadelijke software hebben geïnstalleerd, volgens bronnen van de krant bedoeld om Rusland af te schrikken. President Trump ontkende dat later.



Het zou niet de eerste keer zijn dat hackers zo infiltreren. In december 2015 kwamen honderdduizenden mensen in Oekraïne zonder elektriciteit te zitten na een cyberaanval. De aanval werd toegeschreven aan Rusland, hoewel dit bijzonder moeilijk te bewijzen is. Het Iraanse nucleaire programma bleek in 2010 te zijn getroffen door de bijzonder schadelijke worm Stuxnet, die zou zijn ontwikkeld door de Verenigde Staten en Israël.