Amerikaanse commissie pleit voor opsplitsen 'Big Tech'

06 oktober 2020

23u42

De Amerikaanse technologiebedrijven Facebook, Apple, Google en Amazon maken op grote schaal misbruik van hun dominante positie op de markt voor onlinediensten. Om die concurrentievervalsing tegen te gaan, zijn volgens een commissie van het Huis van Afgevaardigde verregaande ingrepen nodig. In een langverwacht rapport stelt de commissie regels voor die kunnen uitmonden in de gedwongen opsplitsing van de techreuzen.

De commissie acht het bewezen dat Facebook en Google op bepaalde markten monopolist zijn geworden via ongeoorloofde praktijken. Webwinkelreus Amazon en Apple hebben volgens de onderzoekers "aanzienlijke en aanhoudende marktmacht", die ze deels hebben afgedwongen door de concurrentie buiten te sluiten.

Leveraar van diensten en concurrent tegelijk

Een groot probleem is volgens de commissie dat grote techbedrijven aan de ene kant een dienst leveren aan andere bedrijven, maar tegelijkertijd concurreren met diezelfde bedrijven. Zo vond de commissie bewijs dat Google via zijn besturingssysteem Android informatie verzamelde over apps van andere bedrijven, die weer kon worden gebruikt voor eigen kopieën van die apps. Amazon gebruikte data over goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform, om vervolgens diezelfde producten zelf na te maken.

Om die belangenverstrengeling tegen te gaan, wil de commissie van het Huis van Afgevaardigden dat het techreuzen verboden kan worden om in bepaalde markten actief te zijn. Als het Amerikaanse Congres dit advies uiteindelijk overneemt, kan dit leiden tot de gedwongen verkoop van bedrijfsonderdelen.