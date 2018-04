Amerikaans Congres legt Zuckerberg voor tweede dag op rij vuur aan de schenen: "Wat maakt jou anders dan ex-FBI-baas J Edgar Hoover?" kv

11 april 2018

16u27

Bron: eigen berichtgeving 6 Internet Facebook-CEO Mark Zuckerberg is vandaag verschenen voor het het Energie- en Handelscomité in de Amerikaanse senaat. Gisteren doorstond hij een eerste marathonzitting in de senaat, waar hij vijf uur lang ondervraagd werd. Vandaag volgde een nieuwe, vijf uur durende ondervraging. De toon was opvallend harder dan gisteren. De Congresleden uitten herhaaldelijk hun frustratie over het feit dat Zuckerberg niet in staat is om op eenvoudige vragen te antwoorden of ontwijkend reageert.

De rode draad doorheen Zuckerbergs getuigenis vandaag is opnieuw de bewering dat gebruikers “volledige controle hebben over het publiek met wie ze berichten delen”. Hij danste om verdere vragen over de manier waarop Facebook nog data verzamelt heen, al werd hij vandaag wel een paar keer tot een duidelijk antwoord gedwongen.

Zo kreeg congreslid Kathy Castor uit Florida Zuckerberg zo ver om ‘ja’ te antwoorden op de vraag of Facebook ook gegevens verzamelt over gebruikers die niet eens een Facebookaccount hebben. Ook het feit dat Facebook medische informatie verzamelt en weet waar gebruikers zich bevinden, op basis van de plekken waar ze inloggen, bevestigde hij op aandringen van Castor.

Bovendien verzamelt Facebook ook gegevens wanneer gebruikers zich hebben afgemeld, gaf hij toe en dat om zowel “veiligheids- als reclamedoeleinden”.

Zuckerberg erkende verder dat Facebook ook de browsergeschiedenis van Facebookgebruikers “tijdelijk” bewaart. Die info wordt vervolgens toegevoegd aan ons profiel onder “reclame-interesses”, zo blijkt.

Tot twee weken geleden kocht Facebook bovendien nog bijkomende data over de gebruikers aan bij datamakelaars. Met die praktijk is het bedrijf ondertussen gestopt, luidt het.

Ben je bereid om je bedrijfsmodel te veranderen om de privacy van gebruikers tot het uiterste te beschermen? - - Sorry, maar ik begrijp niet wat je bedoelt. Het antwoord van Mark Zuckerberg op een vraag van Congreslid Anna Eshoo

Regelgeving

De meeste Congresleden lijken het erover eens dat er nood is aan een vorm van regulering, aangezien zelfregulering duidelijk onvoldoende is, zo wordt herhaaldelijk aangehaald.

Zuckerberg toonde op geen enkel moment de bereidheid om zelf meer stappen te ondernemen om de privacy van de gebruikers te beschermen. Anna Eshoo wilde een duidelijke belofte van Zuckerberg, maar ving bot: "Ben je bereid om je bedrijfsmodel te veranderen om de privacy van gebruikers tot het uiterste te beschermen?", vroeg ze. "Sorry, maar ik begrijp niet wat je bedoelt”, klonk het bij de Facebookbaas.

Hij gaf aan niet gekant te zijn tegen meer regulering, maar herhaalde regelmatig dat het een complex onderwerp is. Over de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming uitte Zuckerberg zich wel positief: hij noemde het een positieve stap voor het internet en kon uit het hoofd geen negatief aspect van de nieuwe wet geven.

Cambridge Analytica

Zuckerberg bevestigde vandaag ook dat hij eveneens een slachtoffer is van het datalek rond Cambridge Analytica. Dat betekent dat ofwel hijzelf, of iemand van zijn vrienden ooit de persoonlijkheidstest heeft gedownload waarmee al die gegevens werden buitgemaakt.

Of ook andere apps onterecht gebruik hebben gemaakt van gegevens van Facebookgebruikers moet nog blijken. Facebook heeft momenteel een intern onderzoek lopen en zal gebruikers op te hoogte brengen indien er sprake is van misbruik. De kans dat dit gebeurt, is reëel, zo blijkt.

Democraten vs Republikeinen

De Democraten uitten vandaag vooral hun bezorgdheid om het feit dat het datalek en de gebrekkige privacybescherming bij Facebook een aantasting vormen van de democratie. Bobby Rush vergeleek Zuckerberg met de omstreden FBI-baas J Edgar Hoover.

De Republikeinen leken anderzijds meer bekommerd om de “censuur” bij Facebook. Ze willen garanties dat de medewerkers van Facebook die gevlagde berichten onderzoeken om te kijken of ze een inbreuk vormen op de gebruiksrichtlijnen, geen anti-Republikeinse vooringenomenheid hebben.

Mark Zuckerberg herhaalde regelmatig dat de neutraliteit van Facebook essentieel is en dat er in het verleden fouten gemaakt zijn bij het bannen van zowel pro-Republikeinse als pro-Democratische berichten.

Ook de inzet van het netwerk voor de ronseling van (toekomstige) terroristen en de illegale verkoop van medicijnen blijft een heikel punt. Net zoals gisteren greep Zuckerberg herhaaldelijk terug naar de bewering dat de artificiële intelligentie die nodig is om die problematiek aan te pakken nog verder verfijnd moet worden, een proces dat nog jaren kan duren. Daarnaast heeft Facebook wel een antiterreurteam van 200 medewerkers die zich voltijds inzetten om terreurpropaganda van het sociale netwerk te weren.

