Amazon geplaagd door neprecensies. Zo filter je ze eruit kv

16 april 2019

18u11

Bron: Newsweek, The Guardian 0 Internet Amazon staat bol van de neprecensies. Dat blijkt uit onderzoek van de Britse consumentenorganisatie Which?. De organisatie analyseerde honderden technologische producten die te koop worden aangeboden op Amazon en stelde vast dat de zoekresultaten gedomineerd worden door weinig bekende merken met duizenden, niet geverifieerde vijfsterrenrecensies.

Het onderzoek van Which? concentreerde zich op producten uit veertien categorieën, waaronder hoofdtelefoons, dashcams, fitness trackers en smartwatches. De resultaten toonden aan dat de producten met de hoogste consumentenscores vaak van onbekende merken zijn, zoals Itshiny, Vogek en Aitalk. Die hadden vaak duizenden, niet-verifieerde recensies. Dat betekent dat er geen bewijs is dat de recensent het product ooit effectief heeft aangekocht.

Bovendien hadden veel producten ook op erg korte tijd veel perfecte scores gekregen, wat er eveneens op kan wijzen dat de recensies in feite nep zijn.



Na het ingeven van de zoekterm “hoofdtelefoon” verschenen op de eerste resultatenpagina bijvoorbeeld alleen maar producten van onbekende merken. 87 procent van de 12.000 recensies voor deze producten bleken bovendien afkomstig te zijn van niet-geverifieerde klanten. 71 procent van de hoofdtelefoons had een perfecte score van vijf sterren. Eén bepaalde hoofdtelefoon van het merk Celebrat had 439 recensies, allemaal niet-geverifieerd en aangemaakt op dezelfde dag.

Onbestaande bedrijven

Which? stelde gelijkaardige resultaten vast in andere onderzochte productcategorieën. Wie de neprecensies aanmaakt, is nog niet duidelijk.

Uit de studie blijkt overigens ook dat sommige merken bij nader onderzoek “amper bleken te bestaan”. Het bleek vaak erg moeilijk om een bedrijfsadres van de verkopers te pakken te krijgen.

Korreltje zout

“Ons onderzoek suggereert dat Amazon de strijd tegen neprecensies verliest. Klanten worden gebombardeerd met recensies die de producten van onbekende merken een artificiële boost moeten geven”, zegt Natalie Hitchins van Which?. De organisatie roept Amazon op om de neprecensies op zijn website dringend aan te pakken, zodat consumenten niet misleid worden tot de aankoop van een slecht product.

Amazon laat weten dat het duidelijke richtlijnen heeft voor verkopers en recensenten. “We schorsen, verbieden en ondernemen gerechtelijke stappen tegen wie onze beleidsregels schendt”, luidt het bij de online winkelgigant.

Amazon-klanten doen er voorlopig echter goed aan om de recensies met een korreltje zout te nemen, zegt Hitchins.

Hoe neprecensies op Amazon herkennen?

• Schakel in de recensies de filter “geverifieerde aankopen” in.

• Besteed bijzondere aandacht aan de recensies van merken waarvan je nog nooit gehoord hebt.

• Wees voorzichtig met producten die erg veel recensies hebben, die bovendien ook erg gelijkaardig klinken. Volgens Amazon worden de meeste neprecensies aangemaakt door computers.

• Gebruik Fakespot: deze website onderzoekt de betrouwbaarheid van recensies op onder andere Amazon en TripAdvisor en geeft de recensies een score van A (betrouwbaar) tot F (helemaal niet betrouwbaar).