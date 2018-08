Alle doorgeplaatste tweets op Facebook plots verdwenen kg

30 augustus 2018

06u24

Bron: ANP, TechCrunch 2 Internet Alle tweets die ooit automatisch op Facebook zijn gezet, zijn verwijderd van het netwerk. Het is niet duidelijk of dat kan worden hersteld. Gebruikers konden jarenlang hun accounts op Facebook en Twitter aan elkaar koppelen. Elke tweet en retweet werd dan automatisch ook als status op Facebook gezet.

De tweets staan nu nog wel op Twitter, maar niet meer op Facebook. Ook alle likes, reacties en discussies eronder zijn weg. Techsite TechCrunch ontdekte de verandering na tips van een paar lezers, die hun oude tweets niet meer op Facebook konden vinden. Onder de getroffenen bevinden zich bijvoorbeeld ook gebruikers die voornamelijk op Twitter actief zijn en hun Facebookpagina vulden met tweets: hun pagina's zijn nu voornamelijk leeg.

Schoonmaakactie

Volgens nieuwssite Axios besloot Facebook eerder deze maand om geen tweets meer door te plaatsen als deel van de grote 'schoonmaakactie' na het dataschandaal rond Cambridge Analytica. Vervolgens haalde Twitter zijn feature van Facebook, omdat die nutteloos was geworden. Maar het onbedoelde gevolg daarvan was dat ook alle oude tweets van Facebook verdwenen.



Facebook zou werken aan een oplossing, maar het is niet duidelijk of de tweets hersteld kunnen worden.