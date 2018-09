Alex werd op zijn 21e miljonair met één webpagina, nu herhaalt hij zijn stunt met app van 250 miljoen avh

09 september 2018

10u29

Bron: The Hustle; BBC; TechCrunch 6 Internet Bij het grote publiek is Alex Tew misschien niet zo bekend, maar in de techwereld spreekt hij tot de verbeelding. In 2006 werd hij met zijn ‘Million Dollar Homepage’ in amper vier maanden tijd miljonair. En het bleek geen gelukstreffer, want zijn nieuwe app is vandaag een fortuin waard.

De 21-jarige Alew Tew lag eind 2005 op zijn bed, hij was het beu om steeds blut te zijn. Hij stelde zichzelf de vraag: “Hoe kan ik een miljoen dollar verdienen?” En plots schoot er een idee in zijn hoofd.

Met 50 dollar bokste hij in twee dagen tijd een simpele webpagina in elkaar. De pagina bestond uit 1 miljoen pixels die adverteerders voor 1 dollar per pixel konden kopen. Op die manier hoopte Alex zijn gedroomde 1 miljoen dollar binnen te halen.

Plots succes

Alex overtuigde vrienden en familie om wat pixels te kopen en huurde met dat geld een PR-bureau in om een persbericht uit te sturen. En plots pikten grote media als de BBC en The Guardian zijn idee op. “De site bracht op één dag plots 3.000 dollar op”, vertelt Alex. “Het voelde aan als Monopoly-geld.”

Een maand later had Tew 250.000 dollar verdiend en kwam er elke dag 65.000 dollar bij. Iedereen wou een plekje op de pagina, van de komische rockband Tenacious D van Jack Black, tot een bedrijf dat penisvergrotingen uitvoert. Vier maanden na de oprichting van de pagina waren alle pixels uitverkocht en mocht de jonge snaak uit het Engelse Wilshere zichzelf miljonair noemen. De Million Dollar Home Page staat nog altijd online, al is meer dan 20 procent van de links op de pagina intussen dood.

Door zijn plotse succes nam Alex enkele impulsieve beslissingen: hij gaf zijn studies op en verhuisde naar Londen. Maar daar kwam hij snel weer met beide voetjes op de grond. “Succes kan je de verkeerde dingen leren”, zegt Alex. “Ik probeerde op ideeën te komen die mij onder de aandacht zouden brengen in plaats van waarde te bieden.”

Tussen 2006 en 2010 ondernam Tew verschillende pogingen om zijn succes te herhalen: Pixelotto, OneMillionPeople en PopJam waren allemaal varianten op de Million Dollar Home Page, maar geen enkele kon dat succes evenaren.

Twee minuten niets doen

Alex verhuisde naar San Francisco, maar daar leek niemand echt geïnteresseerd in de gelukzak die met één goed idee miljonair was geworden. Alex ging door een moeilijke periode, maar bleef niet te lang bij de pakken zitten. Hij bouwde een nieuwe website: donothingfor2minutes.com.

Donothingfor2minutes.com bestaat enkel uit een timer die gereset wordt wanneer je de cursor beweegt of een toets intikt. De site kwam op het juiste moment nu het internet steeds grotere proporties begon aan te nemen.

Meditatie

Met zijn nieuwe site werkte Alex zich opnieuw in de picture en in 2012 borduurde hij verder op zijn idee. Hij bouwde een meditatieapp, maar ook die leek maar moeilijk van de grond te raken. “Ik werd uitgelachen op vergaderingen. Meditatie ligt zo ver af van de leefwereld van techmensen”, aldus Alex. Toch slaagde hij erin 1,5 miljoen dollar bij elkaar te halen, waarna hij ‘Calm’ lanceerde.

De app biedt gebruikers een gratis meditatiesessie van 10 minuten aan en tegen betaling krijg je er ‘Sleep Stories’ bij, verhaaltjes voor het slapengaan voor volwassenen. Voor een premiumaccount van 60 dollar per jaar krijg je uitgebreide meditatiesessies.

App van het Jaar

Calm was opnieuw een schot in de roos voor Alex. In het eerste jaar verdiende hij 100.000 dollar met de app en tegen 2015 was dat al 2 miljoen dollar. Een jaar later steeg de winst naar 7 miljoen en in 2017 kroonde Apple Calm tot App van het Jaar. 2017 was een boerenjaar voor Alex, want de app maakte 37 miljoen dollar winst.

Vandaag heeft Calm 600.000 betalende gebruikers, de waarde van de app wordt geschat op zo’n 250 miljoen dollar.

Alex Tew is ondertussen 34 en schoot nu al twee keer de hoofdvogel af. “Mijn app is zo succesvol omdat het leven van vandaag stressvol is geworden. We leven in drukke steden en worden constant om de oren geslagen met informatie.”