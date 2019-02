Al deze mensen bestaan niet: website maakt eindeloos veel valse gezichten en het resultaat is verbluffend kg

15 februari 2019

17u19

Bron: The Verge, Motherboard 2 Internet Op de website ‘ Op de website ‘ ThisPersonDoesNotExist.com ’ zie je een nieuw gezicht telkens je de pagina vernieuwt. Maar ze zijn allemaal nep: de personen achter de koppen bestaan niet. De website werd gemaakt door softwareontwikkelaar Philip Wang die met het project wil aantonen hoe goed artificiële intelligentie zal worden in het eigenhandig genereren van nieuwe afbeeldingen.

Als je surft naar ThisPersonDoesNotExist.com dan krijg je meteen een willekeurig portret te zien. Vernieuw je de pagina, dan krijg je er nog een. En nog een. En nog een. Hoewel ze er doodgewoon uitzien, gaat het in alle gevallen om een compleet kunstmatige foto, gemaakt door een computer.

Artificiële intelligentie

De eindeloze reeks gezichten ontstaat door een systeem op basis van artificiële intelligentie. Het systeem bestudeerde een gigantisch aantal afbeeldingen van menselijke gezichten en werd met behulp van die foto’s getraind om compleet nieuwe foto’s te genereren.



Die functie verpakte Philip Wang, softwareontwikkelaar bij Uber, tot slot in een website. Hij wilt op die manier meer bewustzijn creëren rond de technologie. “De meeste mensen begrijpen niet hoe goed AI’s in de toekomst zullen worden in het genereren van afbeeldingen”, legt Wang uit aan Motherboard.

Fake

Zo’n overtuigend realistische portretten doen inderdaad veel vragen rijzen. Een gelijkaardige technologie wordt ook gebruikt om ‘deepfakes’ te maken, misleidende filmpjes waarin het gezicht van een persoon wordt vervangen met dat van iemand anders. Naarmate de techniek verbetert, wordt het haast onmogelijk om de ‘deepfakes’ te onderscheiden van echte beelden.



De valse gezichten die op de website worden gegenereerd zijn over het algemeen verbazingwekkend goed, hoewel het systeem bij enkele foto’s ook totaal de mist inging: