Akkoord met Proximus en Telenet over supersnel netwerk

23 juli 2018

08u22

Bron: Belga 2 Internet Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) heeft een akkoord bereikt met telecomoperatoren Telenet en Proximus over de uitrol van een supersnel datanetwerk overal in Vlaanderen. De piste van een investering via een overheidsbedrijf, zoals de intercommunale Fluvius, is daarmee van de baan.

Muyters sloot met Proximus en Telenet twee afzonderlijke Memoranda of Understanding (MoU). Het is de bedoeling om overal in Vlaanderen een supersnel "netwerk van de toekomst" uit te rollen. De minister stelde daarvoor enkele voorwaarden: een toekomstbestendige capaciteit, een voldoende hoge dekkingsgraad en een open toegang voor andere marktspelers tegen een faire en competitieve vergoeding.



De operatoren hebben daar de garanties voor gegeven, meldt Muyters. De Vlaamse regering van haar kant belooft "goede randvoorwaarden" te creëren waarbinnen de engagementen kunnen nagekomen worden. De minister zegt tevreden te zijn dat hij met de private markt kan werken. "We hebben heldere afspraken gemaakt, wederzijdse engagementen genomen en zullen de uitvoering van deze MoU samen opvolgen", klinkt het.

