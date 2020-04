Agoria wil één corona-app om virus te volgen mvdb Bron: Belga

20 april 2020

17u01 0 Internet Met één enkele corona-app kunnen we het virus volgen en klein krijgen. Drieënnegentig procent van de Belgen heeft immers een smartphone. Dat zegt Marc Lambotte, CEO van technologiekoepel Agoria. “De nadruk moet liggen op het volgen van het virus, niet de mensen.”

Een corona-app kan waarschuwen als we in de buurt geweest zijn van iemand die positief getest is. Opsporing en afzondering van wie besmet is, gebeurt zo sneller. "De nadruk moet liggen op het volgen van het virus, niet de mensen", aldus Lambotte.

Hoewel het gaat om een regionale bevoegdheid, pleit Agoria voor één app voor het hele land. De regio's van het land zouden, samen met de Nationale Veiligheidsraad en de 'Data Against Corona'-taskforce, één plan kunnen uitwerken, klinkt het.

Tweede golf

De opvolging van contacten heeft volgens Agoria vooral zin bij de opgang en neergang van een epidemie, of bij een tweede golf. "Een heropflakkering van het virus moeten we echt vermijden. Nu we naar een opstart van de economie gaan, moeten we zo'n app inzetten om sneller te kunnen opsporen en onze gezondheidsdiensten, belast met de fysieke opsporing, te ontlasten", zegt Lambotte.



Verschillende Europese landen, waaronder Nederland en Frankrijk, hebben al aangekondigd dergelijke contact-tracing-apps te zullen uitrollen. Agoria wil wel dat de app onderworpen is aan de Belgische en Europese privacyregels en dat het gebruik ervan op vrijwillige basis gebeurt. "Ons doel is het virus te volgen, niet rond te neuzen in het privéleven van de mensen.”

Lambotte is ervan overtuigd dat een contact-tracing-app, in combinatie met grotere testcapaciteit en beter beschikbaar beschermmateriaal zoals maskers, de geleidelijke heropstart van het normale leven zal kunnen versnellen. Maar, zo waarschuwt hij, de app moet compatibel zijn met apps in andere landen.

Datalek

Zorgvuldigheid is in ieder geval op zijn plaats: zo kwam zondag een datalek aan het licht bij een van de zeven Nederlandse corona-apps die in de running zijn om binnen afzienbare tijd grootschalig gebruikt te worden bij onze noorderburen. Tijdens het beschikbaar stellen van de zogeheten broncode is een bestand meegekopieerd met zo’n honderd tot tweehonderd namen, mailadressen en versleutelde wachtwoorden, bevestigde een van de initiatiefnemers van de app COVID19 Alert aan persbureau ANP. Een menselijke fout te wijten aan tijdsgebrek, verklaarde betrokkene Sander de Vries.



