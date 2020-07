AFP wordt ook factchecker voor Facebook in België AW

14 juli 2020

06u19

Bron: Belga 0 Internet Na Knack en het Duitse persagentschap dpa, gaat ook de Belgische tak van het Franse agentschap AFP voor Facebook aan factchecking doen in ons land. Zowel bij Franstalige als Nederlandstalige berichten zullen gecontroleerd worden of hun inhoud geen misinformatie bevat.

Facebook werkt wereldwijd met onafhankelijke factcheckers om de accuraatheid van de informatie op het platform te beoordelen en om onjuiste en gemanipuleerde inhoud tegen te gaan, zegt het bedrijf zelf. "Dat factcheckers een belangrijke rol spelen, werd tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis extra duidelijk gemaakt. Zo kon Facebook in april en mei een label aanbrengen op ongeveer 90 miljoen inhoudelijke posts omtrent Covid-19. Dat label waarschuwde mensen dat deze posts incorrecte informatie bevatten over het coronavirus en verwees hen door naar informatie van de gezondheidsautoriteiten." Volgens Facebook werken die waarschuwingslabels ook: in 95 procent van de gevallen werd het bericht niet aangeklikt.



Na Knack en dpa, gaat nu ook AFP aan factchecking in ons land doen voor Facebook. Het Franse persagentschap doet dit al enkele jaren in verschillende andere landen. "We zijn verheugd over de voortzetting van onze wereldwijde samenwerking met Facebook in de strijd tegen misinformatie in België. Met bijna 90 deskundige journalisten in 37 landen hebben we het grootste netwerk van journalisten ter wereld dat zich toelegt op het ontleden en checken van misinformatie die online verspreid wordt", zegt regionaal directeur Christine Buhagiar.

Direct gevaar of verkeerde informatie?

Als een factchecker oordeelt dat de inhoud van een bericht niet juist is en mensen in direct fysiek gevaar kan brengen, zoals het drinken van bleekmiddel als medicijn tegen Covid-19, dan verwijdert Facebook die berichten. Daarnaast worden berichten met verkeerde informatie die niet meteen tot fysieke letsels leidt, minder verspreid door ze lager te plaatsen in de newsfeed. Pagina's en internetdomeinen die herhaaldelijk vals nieuws delen, zien hun distributie afnemen en kunnen geen geld meer verdienen en reclame maken via Facebook, klinkt het. Tot slot zullen ook gebruikers die informatie hebben gedeeld waarvan na factchecking bleek dat die onjuist is, daarvan op de hoogte worden gebracht.