Adviseur EU-hof: geen massaclaim tegen Facebook

Bron: ANP 0 Internet De 25.000 mensen die een schadevergoeding willen van Facebook wegens schending van hun privacy vangen waarschijnlijk bot. De Oostenrijkse activist Maximilian Schrems mag het Ierse hoofdkantoor van Facebook wel als consument voor de Oostenrijkse rechter dagen, maar een massaclaim namens anderen is niet toegestaan.

Advocaat-generaal Bobek van het Europees Hof van Justitie stelt dat in een advies. Het hof volgt dergelijke adviezen vaak.

Schrems strijdt al langer tegen Facebook. In deze zaak stelt hij dat het sociale netwerk onrechtmatig handelt door gebruikers te volgen en informatie over hen verhandelen. Hij wil namens 25.000 anderen 500 euro per persoon claimen van Facebook.

"Ik hoop dat de vijf rechters die uiteindelijk over deze zaak besluiten er goed naar kijken en de advocaat-generaal niet zullen volgen'', schreef Schrems in een reactie.