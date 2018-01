Advertenties die je stalken op het web, daar heb je dankzij Google nu geen last meer van ep

25 januari 2018

18u04

Bron: Google, Gizmodo 0 Internet Het is een van de grootste ergernissen van surfers en toch ontsnapt niemand eraan. Je bekijkt een televisie online en weken later blijft dat toestel je op het internet achtervolgen. De advertentie van dat product duikt werkelijk overal - in je mail, bij je zoekacties en op tal van websites - op. Google maakt het nu mogelijk dat gebruikers dit soort irritante advertenties (tijdelijk) kunnen uitschakelen.

Dit soort advertenties worden ‘reminder ads’ genoemd en Google beseft maar al te goed hoe groot de ergernis bij surfers hierover is. Dus krijgen gebruikers binnen enkele dagen de mogelijkheid om deze advertenties gedurende 90 dagen uit te schakelen. Gemiddeld achtervolgen deze advertenties je een maand lang, dus wilde het internetbedrijf zeker zijn dat je de ads langer uit kunt verbergen zodat je er zeker geen last meer van hebt. Productmanager bij Google Jon Krafcik legt dee beslissing uit: “Vandaag rollen we de mogelijkheid uit om reminder ads op mute te zetten in apps en op websites die samenwerken met Google ads. We plannen ook een uitbreiding in de komende maanden zodat je met deze tool ook advertenties op YouTube, Search, en Gmail kan controleren."

Dat betekent helaas niet dat je nooit meer een reminder ad zult tegenkomen. De functie heeft namelijk alleen impact op Google ads. Maar de muteknop werkt wel bij elke advertentie van het Google-netwerk, wat gaat over 2 miljoen sites die ongeveer 90 procent van de surfers bereiken.

1 miljoen verwijderde ads

En er is nog meer goed nieuws. Google breidt ook een andere tool uit die al sinds 2012 bestaat. In Ad Settings kun je specifieke advertenties of adverteerders die je niet wil zien, uitschakelen. Krafcik schreef vandaag in een blogpost: “In 2017 ontvingen we meer dan 5 miljard meldingen van gebruikers om advertenties uit te schakelen die ze niet relevant vinden. Op basis van die feedback hebben we 1 miljoen ads van ons advertentienetwerk verwijderd.”

Als je ingelogd bent op Google, dan worden je mute-voorkeuren gesynchroniseerd op alle apparaten waarmee je ingelogd bent op dat account. Als je dus die advertenties op je smartphone hebt uitgeschakeld, ga je die later ook niet meer op je computer zien.

Zo kun je ads verbergen

Kom je een irritante advertentie tegen, dan zie je in de linkerbovenhoek twee icoontjes. Een info-teken en een kruisje. Vaak volstaat het om op het kruisje te klikken om die advertentie (tijdelijk) te bannen. Meer informatie over het uitschakelen van Google ads vind je hier.