Achter valse ‘likes’ en ‘shares’ zit een hele industrie. Instagram wil ze allemaal automatisch verwijderen

19 november 2018

23u45

Bron: eigen berichtgeving, The Verge 0 Internet Instagram gaat actiever optreden tegen valse likes, shares en reacties op posts. Dat maakt het bedrijf vandaag zelf bekend. Opvallend: het schreef daarvoor een programma dat die valse interacties automatisch herkent en verwijdert.

De populaire foto-app wordt hoe langer hoe meer dé plaats waar zogenaamde influencers hun volgers en fans bestoken met allerlei berichten. Daardoor is het vechten voor een beetje aandacht en dus clicks.

In een poging anderen de loef af te steken, maken sommige accounts gebruik van zogenaamde third party apps: dat zijn apps buiten Instagram, die berichten op de app zoveel mogelijk liken of delen. Op die manier lijkt het alsof een account heel populair is, waardoor influencers bijvoorbeeld meer geld kunnen vragen aan hun sponsors. Het is te vergelijken met de valse likes die sommige mensen ook op Facebook kunnen kopen.

Instagram probeert nu om het probleem aan te pakken. Eerder verwijderde het al valse accounts, maar tegen de valse likes werd nog geen actie ondernomen. Het Amerikaanse bedrijf ontwikkelde software die zo’n valse activiteit op een account moet herkennen én automatisch moet verwijderen. De gebruiker van het account wordt vervolgens ook ingelicht en wordt gevraagd om zijn wachtwoord aan te passen. Op die manier kunnen mensen die niet doorhadden dat hun account gebruikt werd, dat in de toekomst voorkomen. Bijkomend voordeel voor Instagram is dat het bedrijf zo kan controleren welke accounts echt zijn.

Instagram laat ook weten dat ze de komende week nog extra maatregelen zal bekendmaken.