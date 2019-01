Acht maanden na invoering meldingsplicht datalekken nog maar 442 meldingen

31 januari 2019

Bron: Belga 0 Internet Acht maanden na de invoering van de meldingsplicht voor bedrijven en overheidsdiensten om alle datalekken aan te geven, zijn in ons land 442 lekken gemeld bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

“We zijn echt verbaasd dat er zo weinig meldingen zijn. Vroeger was er alleen een verplichting voor lekken in de elektronische communicatiewereld, nu geldt ze voor iedereen”, zegt Willem Debeuckelaere, de voorzitter van de privacywaakhond, vandaag in De Tijd.

Debeuckelaere verwijst naar het veelvoud aan meldingen van datalekken in Nederland. Daar zijn het afgelopen jaar bijna 21.000 datalekken gemeld. Bovendien zijn in ons land de voorbije acht maanden zo goed als geen echte, grote datalekken aangegeven, behalve een lek bij de telecomoperator Orange.

De voorzitter heeft nog geen verklaring voor het lage aantal meldingen in ons land, maar wil dat grondig analyseren. Bedrijven die datalekken verzwijgen, riskeren miljoenenboetes.