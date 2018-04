Aantal websites met kindermisbruik stijgt Delphine Vandenabeele

19 april 2018

11u25

Bron: VTM NIEUWS 1 Internet Het aantal websites met beelden van seksueel misbruik van kinderen is het afgelopen jaar wereldwijd met bijna veertig procent gestegen. De criminelen die veel geld verdienen met deze gewelddadige beelden zijn vooral actief vanuit Europa en voornamelijk vanuit Nederland. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Britse waakhond Internet Watch Foundation (IWF) en schrijft De Morgen.

Het afgelopen jaar vonden IWF-medewerkers 78.589 websites met beelden van misbruikte kinderen. In 2016 ging het nog om op 57.335. "Dat betekent een stijging van 37 procent", zegt IWF-onderzoeker Harriet Lester. "Die toename heeft te maken met de groei van het internet, maar ook met het feit dat er veel geld mee te verdienen is."

Kleine pakkans

"Bovendien stijgt de technologische kennis van de daders, waardoor de pakkans relatief klein is", zegt Lester. "Dat verklaart trouwens ook waarom daders steeds brutaler te werk gaan en kinderen verkracht en seksueel gefolterd worden."

Veel Nederlandse websites

Lester benadrukt ook dat 65 procent van de opgespoorde websites in Europa beheerd wordt. Vooral in Nederland werden er veel sites gevonden. "Dat komt onder meer door de lakse wetgeving en het gebrek aan medewerking van de beheerders van datacentra", klinkt het.

Over België is Lester positief. "Child Focus doet met zijn meldpunt StopChildPorno zeer goed werk, het digitale seksuele kindermisbruik is in België relatief laag."

Daders opsporen

"We weten dat de slachtoffers vooral blanke meisjes zijn tussen zeven en tien jaar oud. Vaak kunnen we hun oorsprong nagaan aan de hand van details, zoals een kledingstuk dat alleen in een bepaald land te koop is, de badge op een schooluniform of de taal van de boeken op de achtergrond", aldus nog Lester.