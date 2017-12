Aantal gevallen van phishing gevoelig gestegen (en dit is wat je er tegen kan doen) rvl

12u17

Internet Tussen januari en september van dit jaar waren er al 2.561 gevallen van fraude met internetbankieren. Dat meldt Febelfin, de federatie van Belgische banken, donderdag. Het gaat om een gevoelige stijging tegenover de voorgaande jaren: in 2015 waren er 283 fraudegevallen, in 2016 475. Fraudeurs maken vooral gebruik van phishing, waarbij ze vissen naar de persoonlijke gegevens en bancaire codes van de consument.

In de eerste negen maanden van 2017 werd al voor iets meer dan twee miljoen euro (2.067.251 euro) buitgemaakt. Volgens Febelfin blijft het principe van phishing steeds hetzelfde, maar passen de fraudeurs voortdurend hun werkwijze aan. "Momenteel leggen ze zich vooral toe op kleinere bedragen, en dat om zo lang mogelijk onder de radar te kunnen blijven", luidt het. "De voorbije jaren waren er in verhouding minder fraudeaanvallen, maar viel het fraudeverlies per aanval hoger uit."

Bij phishing sturen fraudeurs meestal een e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen. In de mail staat een link die leidt naar een valse website. Fraudeurs hengelen ofwel naar de bankkaart en bijhorende pincode, ofwel proberen ze achter de codes of paswoorden te komen waarmee de consument aanmeldt om te internetbankieren en zijn betalingen te ondertekenen.

Het belangrijkste advies volgens Febelfin is nooit je bancaire codes te delen en nooit je bankkaarten op te sturen. "Banken vragen nooit je bankkaart op, vragen nooit zelf naar je pincode en vragen je ook nooit via e-mail of telefoon naar je codes voor internetbankieren", zegt de federatie van Belgische banken.

Wie denkt het slachtoffer te zijn geworden van fraude via internetbankieren, moet zo snel mogelijk contact opnemen met zijn bank en Card Stop (via het nummer 070 344 344) om zijn bankkaart en/of rekening te laten blokkeren. Tenzij bij bedrog, grove nalatigheid of opzettelijkheid wordt de consument, na een onderzoek, terugbetaald en dat conform de wettelijke bescherming.

Vijf tips van 'Safe of Web' om veilig te internetten:

1. Leer valse e-mails herkennen

2. Maak back-ups

3. Gebruik sterke wachtwoorden

4. Doe regelmatig updates

5. Scan je computer

Meer informatie en tips vind je op de website van het Belgische crisiscentrum.