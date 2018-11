A la carte: Zo ziet de lokale keuken er overal ter wereld uit Arne Adriaenssens

18 november 2018

18u11

We weten allemaal wat de Italianen en Chinezen elke dag op tafel toveren. Maar wat eet men eigenlijk in Peru of Mozambique? En op welke topgerechten mogen we als Belg trots zijn? Met deze interactieve kaart ben je slechts enkele klikken verwijdert van een waar wereldbuffet.

De rekken van de supermarkt liggen sinds jaar en dag bomvol ingrediënten en snacks uit alle uithoeken van de wereld. Waar het ons ooit maanden op de boot kostte om onze handen te leggen op currypoeder, liggen de wasabi en Schotse zalm vandaag slechts enkele rayons van elkaar verwijdert. Zo kunnen we de hele wereld proeven in onze eigen keuken.

Wie nog meer geïnspireerd wil raken door de lekkernijen van de wereld, kan gaan rondneuzen op TasteAtlas, een interactieve wereldkaart die de traditionele gerechten en lokale ingrediënten van alle landen ter wereld verzamelt. Met een korte geschiedenis van het gerecht en zelfs een recept om zelf aan de slag te gaan bijgevoegd, word je in een mum van tijd een ware wereldkok.

Ook ons Bourgondische belgenlandje is flink vertegenwoordigd. Ondanks zijn kleine oppervlakte is België volgens de website de geboorteplaats van liefst 75 streekgerechten. Natuurlijk staan wafels, frieten, bier en chocolade in de lijst, maar ook minder legendarische specialiteiten als het Liers Vlaaike, potjesvlees en witloof in de oven passeren de revue.