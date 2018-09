80.000 Britten sturen seksuele berichten naar kinderen Arne Adriaenssens

03 september 2018

13u17

In het Verenigd Koninkrijk alleen sturen zo'n 80.000 pedofielen online seksuele berichten naar kinderen. Dat blijkt uit een toespraak die de Britse minister van binnenlandse zaken Sajid Javid vanmiddag zal houden.

In Groot-Brittannië zijn er ongeveer 80.000 pedofielen actief op het internet. Ze sturen er seksuele berichtjes naar kinderen op verschillende platformen. Die informatie blijkt uit een toespraak die de Britse minister van Binnenlandse zaken Sajid Javid later vandaag zal houden in het hoofd kwartier van the National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), een NGO die kinderen beschermt. Journalisten van the Press Association konden hun handen leggen op een gelekte kopie van die tekst.

De cijferserden hem naar eigen zeggen bezorgd door leden van de Britse politie. Volgens de speech is het aantal verwijzingen naar kindermisbruik in politiedossiers in de laatste vijf jaar met 700 procent toegenomen. “Eén onderzoeker met wie ik sprak had twintig jaar bij de anti-terrorismecel gediend voor hij in het team tegen kindermisbruik ging werken. Hij vertelde me hoe hij in al die jaren nooit zo verbaasd was geweest over de omvang van een netwerk als in zijn huidige job”, klinkt het.

Dovemansoren

Ook Susie Hargreaves, voorzitster van de Internet Watch Foundation, sluit zich bij dat standpunt aan. “Onze organisatie ziet een uitbreidende dreiging wat kindermisbruik op het internet betreft. Toch valt ons pleidooi in het Verenigd Koninkrijk nog steeds in dovemansoren.”

Sajid Javid beweert alvast er zijn persoonlijke missie van te maken om deze tendens te doorbreken. Zijn toespraak vanmiddag bij the NSPCC is een eerste stap in die richting