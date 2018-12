7 op de 10 gebruiken overal zelfde wachtwoord: zo kies je wél veilig paswoord TMA

06 december 2018

10u35 4 Internet We kénnen de cyberrisico’s, maar toch... 72% hanteert hetzelfde wachtwoord voor álle websites, zo blijkt uit onderzoek van AXA Partners. En nog: 19% verandert zijn wachtwoord nooit.

Maar zelfs dan slagen we er niet in om onze inloggegevens te onthouden. 29% geeft aan dat hij zijn wachtwoord wel ergens noteert. Eén op de vier plakt dat gewoon op zijn computer of bureau. Dat moet beter.

“Elke dag worden duizenden websites gehackt en daarbij worden miljarden wachtwoorden gestolen”, weet techjournalist Kenneth Dée. “Het is dus heel belangrijk dat je controleert of jouw wachtwoord daarbij is en je dat dan verandert.” In de video legt Dée uit hoe je kan controleren of jouw paswoord gehackt is en wat dan wel een goed en veilig wachtwoord is.

Concrete tips:

- Controleer of jouw paswoord rondslingert op het internet via sites als haveibeenpwnd.com en scatterdsecrets.com

- Gebruik voor elke website een ander paswoord.

- Kies ook geen veel te gemakkelijk paswoord: vermijd namen of geboortedatums en gebruik zeker niet ‘paswoord’ als paswoord.

- Gebruik een zin.

- Vervang sommige letters door cijfers en/of hoofdletters.

- Maak gebruik van een paswoordmanager (LastPass, 1password of KeePass) of een schriftje om al die wachtwoorden te onthouden.

- Paswoorden nooit opslaan in een tekstbestand op jouw computer.

- Maak indien mogelijk altijd gebruik van de tweestapsverificatie. Als jij, of iemand anders, dan met een paswoord probeert in te loggen, dan krijg je eerst nog een code op je smartphone en moet je die eerst invullen voor er ingelogd kan worden.