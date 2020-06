5G Gesponsorde inhoud 5G, wat is dat eigenlijk? Aangeboden door Proximus

Proximus rolt als eerste telecomoperator in België een 5G-netwerk uit – de (r)evolutie van het 4G-netwerk waarop we vandaag surfen. Maar wat is er zo speciaal aan 5G? En hoe gaat het ons leven veranderen? Aan de hand van deze vijf veelgestelde vragen leggen wij je uit wat je mag verwachten van deze mobiele revolutie.

Wat is 5G juist?

5G staat voor de vijfde generatie van mobiele netwerken en is dus de opvolger van het 4G netwerk waar we vandaag massaal op surfen. Het is één groot geheel van innovaties dat stap voor stap zal worden geïntroduceerd. Dat betekent dat het gloednieuwe netwerk dat Proximus vandaag aanbiedt nog niet het eindstation van die 5G-trein is. Elke dag zijn wetenschappers van over heel de wereld in de weer om deze technologie te verbeteren en verder uit te bouwen. Zo wordt jouw 5G-ervaring met de dag beter!

Wat is het verschil tussen 4G en 5G?

De technologie achter 4G en 5G is behoorlijk verschillend. Zo is het 5G netwerk slimmer dan zijn voorganger en past het zich aan aan de noden van de gebruiker. Als je een virtual reality spel speelt, zal je een sterke 5G-verbinding met weinig vertraging ontvangen. Wanneer je je internet daarentegen enkel gebruikt om enkele achtergrondtaken uit te voeren, zal je op een veel energiezuiniger netwerk surfen. Zo zal je altijd op het ideale netwerk kunnen rekenen. Een volledige film binnenhalen in enkele seconden zal niet langer sciencefiction zijn, en probleemloos zware online games spelen met je mobiele data evenmin. Het 5G-netwerk komt dus met allerhande nieuwe functionaliteiten.

Hoe snel is 5G?

Wie vandaag overstapt op 5G zal tot 30 procent sneller surfen dan wie 4G gebruikt. Maar dat verschil gaat in de toekomst alleen maar groter worden. Verwacht wordt dat we met 5G snelheden tot 3 gigabits per seconde kunnen halen. Ter vergelijking: de maximumsnelheid van 4G is enkele honderden megabits per seconde en dat van 3G (waar we tot 2010 allemaal op surften) slechts 10 megabits per seconde. Met 5G zal je in de toekomst dus tot 10 maal zo snel surfen dan met 4G en tot 300 maal zo snel dan met 3G.

Wat zijn de voordelen van 5G?

Naast zijn duizelingwekkende snelheid kent 5G nog vele andere voordelen. Zo zal het netwerk makkelijker duizenden apparaten tegelijk kunnen verbinden. Nu we allemaal een smartphone in onze broekzak hebben en ook vele andere producten op het web surfen (denk maar aan je slimme thermostaat, je smartwatch en – in de toekomst – je zelfrijdende wagen) is dat geen overbodige luxe. 5G zal in feite de deur verder openzetten voor ‘the internet of things’ (of, ‘het internet der dingen’): een nieuwe manier van internetgebruik waar toestellen en apparaten rechtstreeks aan het internet gelinkt zijn om autonoom en ‘slim’ te kunnen werken. 5G heeft ook minder energie nodig om je data te verwerken en is dus groener dan 4G.

Is 5G veilig?

In tegenstelling tot wat vele niet-wetenschappelijke berichten je willen doen geloven, is er geen reden voor wetenschappers om aan te nemen dat de 5G-straling je gezondheid of het milieu zou schaden. Tijdens de eerste jaren zal 5G zelfs op gelijkaardige frequenties werken als 3G en 4G. Binnen enkele jaren zal overgeschakeld worden naar een andere frequentie (de zogenaamde milimetergolven), maar ook deze houden volgens de huidige wetenschappelijke kennis geen gezondheidsrisico’s in. Wetenschappers blijven ook vandaag echter intensief onderzoek voeren naar de eventuele gevolgen van het netwerk om zo de minste twijfel uit te kunnen sluiten. In België hoeven we ons sowieso geen directe zorgen te maken De stralingsnormen die ons land hanteert zijn veel strenger dan de internationale norm die onze buurlanden hanteren. In Duitsland, Frankrijk en Nederland is vier keer zoveel straling toegestaan dan in Vlaanderen en meer dan tien keer zoveel dan in Brussel. Je kan dus op beide oren slapen.

