5G-netwerk Huawei vergroot risico op spionage: "We laten China als een pletwals over ons heen denderen" Joeri Vlemings

28 februari 2018

18u11 11 Internet De telecomreuzen van ons land, Proximus en Telenet, werken samen met het Chinese Huawei om het felbegeerde 5G-netwerk uit te rollen. Maar dat houdt volgens VUB-professor Jonathan Holslag grote gevaren in, zeker op langere termijn. "We laten ons opnieuw rollen door de Chinezen. Het risico op veiligheidslekken wordt aanzienlijk vergroot. Niet alleen voor overheid en bedrijven, ook voor particulieren."

Het is China menens om de VS als grootste wereldmacht op termijn van de troon te stoten. Daar waarschuwt VUB-professor internationale politiek Jonathan Holslag al langer voor. Hij ziet Europa regelrecht afstevenen op een stuurloze positie tussen twee grootmachten, China en de VS. "Met alle gevolgen van dien voor onze eigen veiligheid en welvaart: ze zullen onze economie gewoon leegzuigen."

Holslag laakt de naïviteit en kortzichtigheid van de overheid en ook van de consument zelf. Ze zwichten volgens hem allebei voor het tijdelijk goedkopere Chinese aanbod en dus voor meer koopkracht op korte termijn, maar houden er geen rekening mee dat onze kinderen daar later een "gigantische prijs" voor zullen betalen. "We laten ons al te makkelijk onze technologische kennis en dus ook miljarden door de Chinezen afsnoepen, waarna we ons tot China richten om zaken als het 5G-netwerk uit te rollen. Dat begrijp ik niet."

De Chinakenner pleit ervoor om veel meer ons eigen ding te doen. "Ik ben niet zozeer bezorgd om de sterkte van China dan wel om onze eigen ongelooflijke zwakte." Politici durven nauwelijks in te gaan tegen de Chinezen, betreurt Holslag. "Zo veroveren zij stilaan alle industrieën waar wij sterk in waren of zouden moeten zijn, zoals de auto-, de vliegtuig- en de telecomsector."

Toch ziet de professor nog genoeg hefbomen om serieus tegenwerk te bieden aan de grenzeloze Chinese ambitie. Zo zouden we onze eigen technologische kennis beter moeten afschermen en zouden we beter niet onze universiteiten volsteken met Chinese onderzoekers. Ook moet Europa de moed vinden om de oneerlijke concurrentie van Chinese bedrijven die financieel zwaar gesteund worden door de overheid (zoals Huawei) aan te pakken om de eigen markt veel beter te verdedigen. "En we moeten er ons vooral van bewustzijn dat zij voorlopig nog altijd van ons afhangen", klinkt het.

Het risico op spionage noemt Holslag heel reëel. "Onze overheid maakt zich sterk dat allemaal voldoende te kunnen controleren, maar dat dachten ze in Afrika ook, onterecht, zo bleek later", zegt Holslag. "En ook voor de gewone burger kan dit nefast zijn. Denk maar aan het Chinese e-commercebedrijf Alibaba, dat kan gelinkt worden aan Huawei en dat in China heel agressief achter de persoonlijke data van gebruikers gaat. Op langere termijn is er zeker een risico voor onze eigen privacy."