50 miljoen Facebookers slachtoffer van cyberaanval HA

28 september 2018

19u11

Bron: New York Times, AFP, Bloomberg 105 Internet Facebook heeft een lek gevonden in zijn sociale netwerk waardoor hackers toegang hadden tot persoonlijke informatie van 50 miljoen gebruikers.

Het bedrijf heeft het lek gedicht en de autoriteiten ingelicht. Facebook onderzoekt nu of de hackers de data van gebruikers daadwerkelijk hebben buitgemaakt. De cybercriminelen maakten gebruik van een fout in de code van de 'View As'-functie. Daarmee kunnen Facebookgebruikers zien hoe hun profiel er voor anderen uitziet. Die functie is tijdelijk uitgeschakeld.



De 50 miljoen getroffen accounts moeten uit veiligheidsoverwegingen opnieuw inloggen. Ook 40 miljoen andere accounts die het afgelopen jaar de 'View As'-functie hebben gebruikt, moeten uit voorzorg verplicht opnieuw inloggen voordat ze weer op de sociaalnetwerksite kunnen. Ook in ons land werden mensen uit veiligheidsoverwegingen uitgelogd. Het aandeel van Facebook ging na de bekendmaking van het nieuws 3 procent lager.

Lees ook: Hacker heeft het gemunt op Facebookprofiel Mark Zuckerberg en zendt poging live uit