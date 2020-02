4 op 10 Belgische e-mailadressen gehackt: doe zelf de test LH

01 februari 2020

11u40 2 Internet Vandaag is het ‘Change Your Password Day’, een dag waarop gehamerd wordt om een sterk wachtwoord te kiezen en het minstens een keer per jaar te veranderen. En dat is nodig, blijkt uit een Vandaag is het ‘Change Your Password Day’, een dag waarop gehamerd wordt om een sterk wachtwoord te kiezen en het minstens een keer per jaar te veranderen. En dat is nodig, blijkt uit een nieuwe online test van Baloise Insurance . Uit de eerste resultaten blijken 4 op de 10 Belgische e-mailadressen gehackt.

“Cybercriminelen liggen vandaag steeds vaker op de loer en proberen via allerlei trucjes onze persoonlijke data te ontfutselen. Het is belangrijk om hen een stapje voor te zijn of het hen op zijn minst moeilijker te maken”, klinkt het bij Baloise Insurance.

De verzekeraar ontwikkelde een gratis test in samenwerking met het Zweedse beveiligingsbedrijf EyeOnID. Met de test kun je nagaan of je e-mailadres betrokken is geraakt bij een grote hackingaanval, zoals in het verleden al bij LinkedIn, Adobe of Dropbox gebeurde. Bijna 2.000 mensen deden tot op vandaag de test en liefst 40 procent van de Belgische e-mailadressen of wachtwoorden blijken onveilig en liggen te grabbel op het internet.

Om je digitale voetafdruk zo klein mogelijk te houden en de impact bij misbruik te beperken geeft Jeroen Hulshof, Chief Information Security Officer bij Baloise Insurance enkele tips:

- Gebruik beter tijdelijke of andere e-mailadressen voor nieuwsbrieven of partijen waar je maar eenmalig wat mee te maken hebt of die je niet helemaal vertrouwt. Handig zijn aanbieders zoals https://tempail.com, maar ook bij diverse internetproviders kan je gratis een aantal extra e-mailadressen (aliassen) aanmaken.

- Nog steeds is het woord “paswoord” een van de meest gebruikte wachtwoorden in België. Uiteraard een slecht idee. Je gebruikt dan ook best een wachtwoordzin in plaats van een enkel wachtwoord, bijvoorbeeld ‘Ikheb2honden:Max&Puk’. Deze zin is lang, bevat meerdere woorden en een mix van hoofdletters en kleine letters en een speciaal teken.

- Vernieuw je wachtwoorden regelmatig én gebruik niet hetzelfde wachtwoord om op verschillende websites in te loggen. Gebruik ook geen patronen, waarbij de hacker, als hij een van je accounts hackt, gemakkelijk op andere accounts van je zou kunnen inbreken. Maak geen variaties op oude wachtwoorden zoals ‘IkhebeenWachtwoord1’ en ‘IkhebeenWachtwoord2’. De regel is om je wachtwoord minstens een keer per jaar te wijzigen.

- Gebruik een digitale kluis of een persoonlijke wachtwoordmanager. De digitale kluis is een versleutelde databank waar je per website je accounts en bijbehorende wachtwoorden veilig in kunt opslaan. Belangrijk is natuurlijk wel dat je je wachtwoordkluis beveiligt met een sterke wachtzin. Op die manier hoef je nog maar één wachtzin te onthouden. Op toestellen van Apple kun je hiervoor eenvoudig en veilig de iCloud-sleutelhanger voor gebruiken, maar er zijn ook tal van andere aanbieders zoals Dashlane, LastPass en 1Password.

- Een unieke en complexe wachtzin voor je mailbox is een goed begin, maar het is nog veiliger om tweestapsverificatie in te stellen. Bij het inloggen moet je naast je gebruikersnaam en wachtwoord nog op een extra manier bewijzen dat jij de eigenaar bent van het account. Zo wordt er meestal ook een veiligheidscode verstuurd via sms of een app op je smartphone, denk bijvoorbeeld aan de itsme-app om je te identificeren bij verschillende overheidsdiensten en bedrijven.