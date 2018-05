3 vragen over hoorzitting Zuckerberg Tanita De Mey

22 mei 2018

16u03

Bron: VTM NIEUWS 0 Internet Het Europees Parlement maakt zich klaar voor de ontvangst van Mark Zuckerberg, de stichter en baas van Facebook. Zuckerberg komt zich om 18.15 uur verantwoorden voor het schandaal van Cambridge Analytica. Maar waar gaat het nu weer over? VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken legt uit.

Over wat gaat het nu juist?

Cambridge Analytica gebruikte persoonlijke informatie van miljoenen Facebookgebruikers om er zo kiezersprofielen mee te maken, zonder dat die gebruikers daar toestemming voor hadden gegeven. Die mensen kregen dan gerichte advertenties en artikels te zien die onder meer Donald Trump tijdens zijn presidentscampagne populairder moesten maken.

Wat betekent zo’n hoorzitting eigenlijk?

“De hoorzitting is vrijblijvend en heeft dus geen juridische gevolgen. Ze zijn hier vooral blij dat Zuckerberg speciaal naar hier komt en dat de zitting gestreamd wordt. In de VS duurde de hoorzitting twee dagen, de zitting van vandaag amper een uur en vijftien minuten."

Waarom komt hij vrijwillig naar hier?

“Zuckerberg wil hier vooral politieke goodwill verkrijgen. Verwacht wordt dat hij zijn excuses zal aanbieden net zoals in de Verenigde Staten. Zuckerberg weet natuurlijk ook dat hij de politici te vriend moet houden want als hij met een te strenge regelgeving zou komen, zou het moeilijker voor hem worden om groot geld te verdienen met Facebook.”