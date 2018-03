15 simpele vragen en Aalsterse 'hacker' weet wie u bent Redactie

30 maart 2018

06u15 0 Internet 15 vragen en evenveel antwoorden, meer heeft de website oilsjtanalytica.org ethisch hacker Inti De Ceukelaire niet nodig je identiteit te achterhalen. De naam van zijn nieuwe website verwijst naar Cambridge Analytica. Cambridge Analytica zou via Facebook data verzameld hebben over de miljoenen kiezers in de Verenigde Staten om Donald Trump aan de macht te brengen.

De vragen op Oilsjt Analytica lijken te gaan over erg onschuldige dingen: 'wat is uw lievelingskleur' of 'ben je een honden- of een kattenliefhebber?'. Maar Inti claimt dat het gegevens zijn die van bijna iedereen online te vinden zijn. Na een tiental vragen is de identificatie in vele gevallen gelukt.

Inti zegt iedereen te herkennen na maximum 15 vragen. "Met de website wil ik laten zien dat je mensen met heel weinig data kan identificeren. Mensen geven soms met heel onschuldig lijkende quizjes of spelletjes op sociale media zomaar data over zichzelf weg", zegt Inti De Ceukelaire. "Deze website past in een groter internationaal geheel, maar dat zal pas volgende zondag duidelijk worden", voegt hij er nog geheimzinnig aan toe.

Het logo van Oilsjt Analytica lijkt op dat van Cambridge Analytica maar heeft de vorm van een ajuin, de bijnaam van de Aalstenaars.

Inti De Ceukelaire is niet vies van een stunt. Zo slaagde de Aalstenaar er net voor carnaval in om een carnavalsliedje te plaatsen op de officiële website van paus Franciscus. Eerder zette hij al een carnavalsliedje op de Twitter van Trump en maakte hij een website waarbij je kan zien of iemand naar pornosites surft.