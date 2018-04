10 dingen die je maar beter van je Facebookprofiel verwijdert Jolien Meremans

09 april 2018

15u47

Na de Facebookschandalen van de afgelopen weken, wordt het misschien wel eens tijd om uw Facebookprofiel op te ruimen. Het is duidelijk dat het steeds belangrijker wordt om je account te beschermen en privégegevens te verbergen. Voor een optimale bescherming van je gegevens verwijder je best de volgende tien zaken.

1. Verjaardag

Je verjaardag is een onderdeel van een belangrijke puzzel die ook je naam en adres bevat. Het is vaak een toegangscode tot je bankrekening en andere persoonlijke gegevens.

2. Telefoonnummer

Het is altijd riskant je telefoonnummer online te plaatsen. Mogelijke stalkers kunnen je zo zonder enige moeite bereiken. Ook dieven kunnen gebruik maken van je telefoonnummer om te achterhalen of je al dan niet thuis bent.

3. De meeste van je 'vrienden'

Psycholoog en professor Robin Dunbar beweert dat mensen ongeveer 150 stabiele relaties kunnen onderhouden. Alle andere 'vrienden' op Facebook zijn volgens hem dan ook nutteloos en niets anders dan tijdsverspilling. Het verwijderen van die overbodige vrienden kan zorgen voor een gezondere interactie met je echte vrienden.

4. Foto's van kinderen of jonge familieleden

Victoria Nash, waarnemend directeur van het Oxford Internet Institute, stelde een doordachte, maar terechte vraag: Welke informatie willen kinderen later online over zichzelf terugvinden? Eerdere generaties hoefden dit nooit te overwegen, maar de komst van internet en sociale media heeft deze vraag meer belang gegeven.

5. Waar je kinderen naar school gaan

Het aantal geregistreerde zedenmisdrijven is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. De politie heeft in 2014 36.429 seksuele misdrijven met kinderen in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd. Dat aantal neemt sindsdien nog steeds toe. Wanneer je de school van je kinderen niet online plaatst, geef je de misbruiker ook minder kans om toe te slaan.

6. Locatieservices

In 2015 meldde TechCrunch dat meer dan 500 miljoen gebruikers Facebook alleen via hun mobiel benaderden, wat betekent dat hun locatie mogelijk ook online wordt uitgezonden. Zo kan iedereen ook meteen te weten komen waar je bent.

7. Stop met het taggen van je locatie

Mensen vergeten vaak dat het taggen van je locatie weggeeft of je al dan niet thuis bent. Wanneer je je thuislocatie zelf tagt, staat ook meteen je adres openbaar.

8. Wanneer en waar ga je op vakantie

Volgens de financiële website This Is Money, is het mogelijk dat een verzekeringsaanvraag na inbreuk niet meer geaccepteerd wordt wanneer vakantieplannen op sociale media-accounts worden geplaatst. Dan vraag je volgens de site namelijk impliciet om in te breken.

9. Creditcardgegevens

Publiceer je bankkaartgegevens nooit of te nimmer op sociale media. Het is ook niet aangeraden om ze via chat naar anderen door te sturen. Hackers liggen constant op de loer om dergelijke gegevens te bemachtigen en door te verkopen.

10. Afbeeldingen instapkaart

Een foto maken van uw instapkaart is vaak een manier om over uw vakantie op te scheppen, maar het is allesbehalve een goed idee om die foto online te plaatsen! De streepjescode op de instapkaart is voor iedereen uniek en kan worden gebruikt om informatie te vinden die u aan de vliegtuigmaatschappij gegeven hebt.