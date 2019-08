kv

27 augustus 2019

21u00

Bron: The Verge 0 Internet Instagram krijgt binnenkort een nieuwe eigen berichtenapp: Threads. Die moet het mogelijk maken voor gebruikers om voortdurend en automatisch informatie te delen met hun beste vrienden, zoals hun locatie, snelheid en de batterijduur van hun smartphone in combinatie met tekst-, foto- en videoboodschappen. Dat bericht The Verge.

Met de nieuwe app lijkt Instagram een alternatief voor Snapchat te willen aanbieden. Uit onderzoek blijkt immers dat de gemiddelde Snapchat-gebruiker meer tijd spendeert aan de app dan de gemiddelde Instagram-gebruiker en dat is al lang een doorn in het oog voor Facebook en Instagram.

De app, die ontwikkeld werd om informatie te delen met je lijst van “hechte vrienden” op Instagram, wordt nu intern getest bij Facebook. Uit screenshots die The Verge te zien kreeg, blijkt dat Threads een constante, automatische uitwisseling van informatie tussen gebruikers en hun Instagram-lijst van “hechte vrienden” mogelijk moet maken. Als je “automatisch delen” inschakelt, zal Threads regelmatig je status updaten, door je vrienden te laten weten waar je je bevindt, aan welke snelheid je je verplaatst en meer. Daarnaast kunnen gebruikers hun status ook manueel updaten: die informatie verschijnt dan in de feed bij berichten.



Instagram geeft voorlopig geen commentaar op het nieuws. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Threads officieel gelanceerd wordt. In maart zei Facebook-CEO Mark Zuckerberg nog dat de toekomst van zijn bedrijf volgens hem ligt bij private berichtenapps. Threads lijkt de meest recente stap in die richting te zijn.