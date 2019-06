“VS plant onderzoek naar oneerlijke concurrentie Google” kg

01 juni 2019

11u38

Het Amerikaanse ministerie van Justitie bereidt een onderzoek voor naar Google. Dat meldt The Wall Street Journal. Volgens ingewijden zou onderzocht worden of er sprake is van oneerlijke concurrentie bij verschillende activiteiten van de internetgigant.

Het is niet helemaal duidelijk op welk gebied het onderzoek zich zal concentreren. Volgens één van de anonieme bronnen zou al een voorbereidende blik geworpen worden op het online advertentiemodel van Google, net zoals de werking van de zoekmachine.

Zoekmachine

Google werd in de VS al eens onderworpen aan een ‘antitrust’-onderzoek in 2013. Toen werd gekeken of het techbedrijf zelf voordeel haalde uit de manier waarop het zoekresultaten ordende. Bijvoorbeeld zou het eigen online diensten meer prominent in beeld kunnen zetten dan de concurrentie. De zaak werd echter afgesloten zonder al te grote gevolgen voor Google.

Monsterboetes

In Europa kreeg Google wel al verschillende monsterboetes opgelegd. De Europese Commissie veroordeelde de zoekgigant vorig jaar nog tot een boete van 4,34 miljard euro vanwege oneerlijke beperkingen op het mobiele besturingssysteem Android. Zo moesten telefoon-fabrikanten bijvoorbeeld ook de browser van Google installeren als ze Android wilden aanbieden op hun toestel.



Amper een jaar eerder kreeg Google een boete van 2,42 miljard euro wegens het manipuleren van zoekresultaten op winkelplatform Google Shopping.