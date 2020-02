"Vlaanderen heeft sterke troeven om bij te dragen tot digitale plannen van Europese Commissie” SVM

19 februari 2020

16u21

Bron: Belga 0 Internet Volgens Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V) beschikt Vlaanderen over sterke troeven om een bijdrage te leveren aan de digitale transitieplannen van de Europese Commissie. "We hebben bijvoorbeeld met IMEC de absolute wereldtop in huis om een van de excellentiecentra te leveren”, klinkt het.

De Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen stelde vandaag haar witboek over artificiële intelligentie (AI) en haar datastrategie voor. Crevits juicht de ambitie toe. "In Vlaanderen hebben we grote troeven in handen met ons huidige beleid rond artificiële intelligentie en cybersecurity. We beschikken over kenniscentra en bedrijven die tot de absolute top behoren", zegt ze.

Crevits noemt onder meer het Kenniscentrum Data & Maatschappij, dat zich gespecialiseerd heeft in juridische, ethische en maatschappelijke aspecten van AI en datatoepassingen. Een ander is IMEC, het onderzoekscentrum voor micro-elektronica, nanotechnologie en AI. De Commissie wil graag excellentiecentra creëren en in elke lidstaat één 'digital innovation hub' vestigen. "Vlaamse onderzoekscentra met expertise moeten deel uitmaken of minstens gebruik kunnen maken van die excellentiecentra", vindt Crevits. "We hebben bijvoorbeeld met IMEC de absolute wereldtop in huis om die rol op zich te nemen."

Online cursus bij de VDAB

Crevits is ook opgezet met het 'Digital Education Action Plan' van von der Leyen. "Ook hier heeft Vlaanderen al de eerste stappen gezet. Er wordt in het Vlaamse beleid expliciet aandacht aan gegeven met onder andere oproepen voor bijscholingsprojecten en de Vlaamse AI-academie. Er werd in november vorig jaar bijvoorbeeld nog een online cursus artificiële intelligentie uitgewerkt samen met de VDAB om zo werkzoekenden en werkenden de kans te geven artificiële intelligentie te leren kennen."

Volgens Crevits kan Vlaanderen niet alleen bijdragen aan de Europese plannen, maar ook profiteren van de stimulans uit Europa. Dat bijvoorbeeld aan de hand van een duidelijke regelgeving.