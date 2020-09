“Trump blokkeert vanaf zondag nieuwe downloads van TikTok” TT NLA Daniël Mol

18 september 2020

13u44

Bron: Reuters, AD.nl, Belga 0 Internet De Amerikaanse regering zal vanaf zondag een verbod instellen op het downloaden van de populaire video-app TikTok. Ook de Chinese berichtenapp WeChat zal dan niet meer gedownload mogen worden. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Handel.

Apple, Google en andere bedrijven zullen de apps van hun platformen moeten verwijderen. Wie de app al heeft, zal hem nog kunnen blijven gebruiken, maar updates zullen niet meer gedownload kunnen worden. Ook updates zijn vanaf dat moment verboden. WeChat, een chatapp met betaalmogelijkheden, mag vanaf dan ook geen Amerikaanse transacties meer verwerken.

Volgens de Amerikaanse overheid verzamelen de apps te veel gegevens over gebruikers die ze delen met de Chinese overheid. Daardoor zouden de apps een gevaar vormen voor de nationale veiligheid van de VS.

“Op aanwijzen van president Donald Trump hebben we belangrijke actie ondernomen om de kwaadaardige vergaring van persoonlijke gegevens van Amerikaanse burgers door China te bestrijden”, stelt minister van Handel Wilbur Ross in een persbericht. Dat bewijst volgens hem nog maar eens “dat de president alles zal doen wat hij kan om de nationale veiligheid te garanderen en de Amerikanen te beschermen tegen de dreigingen van de Chinese communistische partij”.

Trump vaardigde op 6 augustus een presidentieel decreet uit, waarin hij aangaf dat Amerikaanse transacties met ByteDance, het Chinese bedrijf dat eigenaar is van de app TikTok, binnen 45 dagen verboden zouden worden. Ook voor Tencent, het bedrijf achter WeChat, werd een soortgelijk decreet uitgevaardigd.

Oracle

Filmpjesapp TikTok krijgt tot 12 november om zijn Amerikaanse tak te verkopen. De Amerikaanse overheid wil af van het Chinese moederbedrijf Bytedance. Daarvoor is onder meer een samenwerking met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle voorgesteld.

Oracle zou een minderheidsaandeel krijgen in TikTok en op deze manier een ‘vertrouwde partner’ van de VS worden. Het is niet duidelijk of de beslissing van het ministerie van handel een impact heeft op de deal. President Trump zou de komende dagen een beslissing maken over de mogelijke samenwerking.



