"Tijd om Facebook-monopolie te doorbreken"

21 mei 2018

22u40

Bron: ANP 1 Internet De monopoliepositie van Facebook op het gebied van sociaalnetwerksites moet doorbroken worden. Een groep organisaties spant samen om de Amerikaanse toezichthouder FTC te bewegen een einde te maken aan de machtspositie van het bedrijf.

Volgens de groep die zichzelf Freedom From Facebook noemt, bestaande uit verschillende belangenorganisaties, is het zaak dat de alleenheerschappij van Facebook verdwijnt en dat de concurrentie wordt hersteld. Dat kan onder meer door het weer afsplitsen van diensten als WhatsApp, Instagram en Messenger, zegt de organisatie in een verklaring.

De klagers roepen ook om toepassingen die communicatie tussen concurrerende netwerken mogelijk maakt. Ook zouden privacyregels verscherpt moeten worden om daarmee gebruikers meer controle te geven over het al dan niet verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie door sociale mediabedrijven.

Deelnemers aan Freedom From Facebook zijn onder meer The Open Markets Institute, Citizens Against Monopoly, Demand Progress en MPower Change.