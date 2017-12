"Stuur familie selfie wanneer je na oudjaar in bed ligt": Responsible Young Drivers lanceert #SAFEINBED-campagne sam

Bron: belga 13 thinkstock Internet Responsible Young Drivers vraagt jonge bestuurders hun familie en vrienden op oudejaarsnacht een selfie te sturen als ze veilig in bed zijn geraakt. "Zo kunnen we het enthousiasme van millenials voor selfies eindelijk nuttig inzetten", klinkt het bij de start van de #SAFEINBED-campagne .

Responsible Young Drivers zet het komende weekend zoals elk jaar tientallen jonge chauffeurs in om anderen - die wat te diep in het glas hebben gekeken - veilig thuis te brengen op oudejaarsnacht.

Maar de organisatie wil zich dit jaar nog op andere manieren inzetten. Met de actie #SAFEINBED spoort ze jongeren aan om bij thuiskomst een selfie te sturen naar familie en vrienden om hen gerust te stellen, en om het beeld te delen op sociale media met de hashtag #SAFEINBED.

Kristof Pieters

Bewustmaking

"De actie is er niet alleen om je naasten gerust te stellen, het is ook een bewustmakingscampagne", legt RYD uit. "Het gaat om het belang van veilig thuis geraken, en er fier op zijn dat je niet achter het stuur bent gekropen in dronken toestand."

"We willen de mensen vooral aansporen om goeie keuzes te maken en er voor te zorgen dat ze veilig thuis geraken. In geval van nood kunnen ze beroep doen op de Responsible Young Drivers, die hen gratis naar huis kunnen brengen."

Lift

Wie in Vlaanderen op oudejaarsnacht nood heeft aan een lift, kan RYD contacteren op het nummer 0902/12345 (1 euro per min). De rit zelf is volledig gratis.