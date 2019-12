“Storingen bij Telenet van de baan” mvdb

04 december 2019

20u35 18 UPDATE Telenet heeft in de vooravond te kampen gehad met storingen. Volgens de tv-, telefonie- en internetaanbieder zouden de problemen sinds 19.45 uur van de baan moeten zijn.

De oorzaak van de storingen waren volgens Telenet te wijten aan een probleem in een datacenter. De panne trof verschillende regio's over heel Vlaanderen.



Klanten konden tijdelijk de diensten ‘Yelo', 'Terugkijk-tv’, 'Tv-theek’ en ‘Mijn Telenet’ niet of amper gebruiken. Deze functies zouden sinds een klein uur terug naar behoren moeten werken. De eerste meldingen kwamen binnen rond 17.22 uur, stelt de website allestoringen.be.

Hey Lies! Het klopt dat je momenteel enige hinder kan ondervinden. Onze collega's zijn hier van op de hoogte en doen hun uiterste best om dit op te lossen. Onze excuses voor dit ongemak. Cedric Telenet(@ Telenet) link