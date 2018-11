"Sociale media hebben geen positieve invloed op actualiteitskennis” SVM

20 november 2018

19u00

Bron: Belga 0 Internet Wie alleen sociale media gebruikt om het nieuws te volgen, leert minder over de actualiteit dan wie ook of enkel traditionele media volgt. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen. De groep exclusieve sociale mediagebruikers is echter zeer klein.

De onderzoeksgroep Media, Middenveld en Politiek van de UA bevroeg ruim 4.000 Vlamingen over de manier waarop ze zich informeren over politiek nieuws en actuele gebeurtenissen. De onderzoekers wilden vooral weten in welke mate de verschillende nieuwskanalen de politieke kennis beïnvloeden.

Uit het onderzoek blijkt dat traditionele nieuwskanalen nog steeds springlevend zijn in Vlaanderen. Bijna drie op de vier respondenten geeft aan bijna dagelijks het nieuws op televisie te volgen; 48 procent zegt bijna dagelijks het nieuws te volgen in de papieren of digitale krant.

Twitter komt niet van de grond

De onderzoekers waarschuwen wel dat we voorzichtig moeten zijn met deze absolute percentages omdat respondenten licht neigen te overdrijven wanneer ze praten over hun nieuwsconsumptie. "Het daadwerkelijke percentage ligt in werkelijkheid dus net iets lager, maar desalniettemin is het nieuwsgebruik via traditionele media nog steeds hoog in Vlaanderen."

In de sociale media wordt Facebook steeds populairder als nieuwskanaal: 38 procent gebruikt het platform bijna dagelijks voor actualiteit. Twitter komt in Vlaanderen niet van de grond, met amper 5 procent dat het bijna dagelijks gebruikt om het nieuws te volgen.

“Negatieve effecten vallen nog mee”

Aan de hand van meerkeuzevragen werd ook de actualiteitskennis getest. Daarin scoren de mensen die regelmatig traditionele media gebruiken het best. Opvallender is dat uit het onderzoek negatieve effecten van sociale media blijken: hoe hoger het gebruik van Twitter of Facebook, hoe lager de score op de actualiteitsvragen. Wie enkel sociale media gebruikt, scoort niet hoger dan wie amper media gebruikt. Maar de groep die uitsluitend via sociale media het nieuws volgt, blijkt erg klein: amper 3 procent.

Volgens de onderzoekers vallen de negatieve effecten van sociale media dus mee, zolang ze gecombineerd worden met traditionele media. Ze waarschuwen wel dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in de groep ‘nieuwsmijders’ en in de groep die vooral op sociale media steunen. Dat kan een gevaar vormen voor de toekomst.