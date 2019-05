"Snel een gmail-adres aanmaken": Google markeert noodoplossing voor ambtenaren als spam mvdb

Bron: BuzzT 0 Internet Google heeft duizenden ambtenaren in de Amerikaanse stad Baltimore geblokkeerd.

De systemen van die stad in de brede omgeving van Washington DC werden in mei besmet met ransomware. E-mailaccounts en betalingsdiensten van de stad lagen plat. Om toch bereikbaar te zijn voor burgers, maakte stadsambtenaren snel Gmail-accounts aan. Google zag dat, dacht dat het spam was en blokkeerde de accounts.



Toen Google ontdekte wat er aan de hand was, werd de blokkade opgeheven. "Onze geautomatiseerde beveiliging schakelde de accounts uit vanwege het massale aanmaken van meerdere Gmail-accounts vanuit hetzelfde netwerk”, legde Google uit aan de nieuwssite Boingboing.



Ongeveer tienduizend gemeentecomputers in Baltimore zijn getroffen. De mensen achter de ransomware eisen tienduizenden euro's in bitcoins aan losgeld. Baltimore weigert te betalen. Inwoners kunnen voorlopig geen belastingen en boetes betalen.