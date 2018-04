"Simpelweg sorry is niet genoeg": Europese privacywaakhonden duiken samen op sociale media sam

11 april 2018

20u53

Europese privacywaakhonden gaan samen een strategie ontwikkelen voor het omgaan met sociale media die persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. De aanleiding is het datalek bij Facebook waardoor gebruikersgegevens in handen kwamen van data-analysebedrijf Cambridge Analytici.

De werkgroep van Europese databeschermingsautoriteiten (WP29) laat weten de onderzoeken van nationale waakhonden, onder leiding van het Britse Information Commissioner's Office, voluit te steunen.

"Een socialemediaplatform dat vele miljarden waard is en simpelweg sorry zegt is niet genoeg", aldus de Oostenrijkse werkgroepvoorzitter Andrea Jelinek. "Wat wij vandaag zien is zeer waarschijnlijk maar een voorbeeld van een zeer wijdverbreide praktijk, waarbij persoonlijke data van sociale media worden geoogst voor economische of politieke doeleinden." De werkgroep zegt zich ervan bewust te zijn dat ook app-ontwikkelaars en datahandelaren een rol spelen.

Algemene Verordening Gegegevensbescherming

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking. Overheden, bedrijven en andere organisaties worden dan verplicht aan te tonen welke persoonsgegevens ze verzamelen en hoe die worden gebruikt en beveiligd. Gebruikers moeten inzicht kunnen krijgen in wat voor informatie over hen is opgeslagen en daar controle op kunnen uitoefenen. Wie wil dat een bedrijf geen informatie meer over hem of haar verwerkt, krijgt het recht die data te laten schrappen.

De WP29 wordt dan omgedoopt tot Europees Toezichthouder voor Gegevensbescherming en belooft de toepassing van de wet scherp in de gaten te houden. Facebookbaas Mark Zuckerberg sprak zich gisteren positief uit over de nieuwe wetgeving. Verantwoordelijk EU-commissaris Vera Jourova zei vandaag blij verrast te zijn door de steun van Zuckerberg.