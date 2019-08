Exclusief voor abonnees ‘Simpele huisvrouw’ Narda plots mega-populair: duizenden mannen willen vrienden worden William van Houte

05 augustus 2019

19u52

Bron: AD.nl 1 Internet Narda Luijten wordt sinds een paar dagen bedolven onder de vriendschapsverzoeken op Facebook. Duizenden zijn het er. Van mannen. De Nederlandse snapt er werkelijk niks van. “Ik word echt gebombardeerd”, zegt ze. Waarom de heren het op haar hebben gemunt, is voor haar een groot raadsel. “Ik ben maar een simpele huisvrouw.”

Vier dagen geleden begint het. Als de 58-jarige Rotterdamse achter haar computer kruipt, ziet ze dat ze plotseling mega-populair is geworden. “Ik dacht: ‘wat is hier nou aan de hand? Ik negeer het maar’.”



Dat negeren is inmiddels een stuk lastiger, want de teller met vriendschapsverzoeken loopt hard op. Inmiddels zijn het er meer dan drieduizend. Honderden verzoekers laten ook berichten achter. “De een wil met me trouwen, de andere heeft dringend geld nodig’’, zegt Narda, die nog geen van de verzoeken heeft geaccepteerd.

