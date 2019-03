"Silicon Valley binnen 4 jaar niet langer belangrijkste technologieplek” mvdb

04 maart 2019

12u55

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet De Amerikaanse Silicon Valley, het gebied rond San Francisco (Californië) waar bedrijven als Facebook, Netflix, Apple en Google zijn gevestigd, zal binnen vier jaar zijn positie als belangrijkste technologieregio ter wereld kwijtraken. Vooral steden als New York, Peking, Tokio en Londen staan te trappelen om die positie over te nemen.

Dat meldt consultancybedrijf KPMG na onderzoek onder 800 bestuurders van ondernemingen die zich bij hun bedrijf bezighouden met technologie. Een meerderheid van de ondervraagden verwacht dat over vier jaar een andere regio toonaangevend zal zijn als het om technologische innovatie gaat.



Volgens het onderzoek snijdt het mes aan twee kanten. Naast de opmars in andere regio's spelen in en om Silicon Valley een aantal belangrijke ontwikkelingen, waardoor de regio niet langer voldoet aan de huidige eisen. Met relatief hoge kosten van levensonderhoud, hoge belastingen en een overbelaste infrastructuur prijst Silicon Valley zich volgens het onderzoek op dit moment uit de markt.