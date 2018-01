"Mining van bitcoins in China verbruikt evenveel stroom als 3,4 miljoen westerse huishoudens bij elkaar" sam

Een man wandelt voorbij een winkel waar je met bitcoins kan betalen. Internet Het minen van bitcoins in China is zo lucratief dat het zelfs winstgevend blijft als de cryptomunt de helft van zijn waarde zou verliezen. Het punt waarop miners break-even draaien is volgens analisten 6.925 dollar, terwijl de virtuele munt momenteel voor meer dan 14.000 dollar wordt verhandeld. De miners verbruiken wel veel stroom.

De kenners gaan in de berekening uit van de duurste gereguleerde stroomtarieven in het land van 0,13 dollar per kilowattuur. Het minen van cryptovaluta gaat gepaard met een hoog stroomverbruik, maar net vanwege de lage stroomkosten in China wordt daar volop gemined.

Beleidsmakers in China willen het stroomverbruik door miners beteugelen, aangezien onderzoek uitwijst dat de miningindustrie momenteel evenveel stroom zou verbruiken als 3,4 miljoen westerse huishoudens bij elkaar. In het afgelopen jaar is de stroomvraag door miners met een vijfde gestegen.

Drie kwart van de computers waarmee cryptovaluta worden ontwikkeld, staat volgens de analisten in China. Zij zouden goed zijn geweest voor 15,4 terawattuur, wat neerkomt op 0,2 procent van het totale energieverbruik in China.

Een advertentie prijst snelle computers aan waarmee je vlot kan minen.