"Ik voel me vernederd": vlogster wil vier dagen gratis in hotel logeren, maar die vraag keert als boemerang in haar gezicht terug Sven Van Malderen

18 januari 2018

17u35

Bron: IBTimes 206 Internet Vier nachten gratis verblijf in een hotel, in ruil voor een positief verslag op haar YouTube- en Instagramkanaal: het leek een faire deal volgens Elle Darby. De 22-jarige vlogster kreeg echter via Facebook een gepeperd antwoord terug en dat vindt ze zelf niet kunnen. "Ik voel me vernederd", klinkt het.

"Ik mail u in verband met een mogelijke samenwerking op sociale media", begon Darby. "Ik werk als 'influencer' en heb rond de 80.000 volgers op zowel YouTube als Instagram. Mijn partner en ik willen graag tussen 8 en 12 februari Dublin bezoeken, noem het een vroeg valentijnsweekend. Tussen alle aanbiedingen door botste ik op jouw fantastisch hotel. Ik vroeg me af of het mogelijk zou zijn om gratis te boeken als ik in ruil reclame voor u maak. Vorig jaar heb ik dat ook voor Universal Orlando in Florida gedaan en dat heeft hen geen windeieren gelegd. Laat me maar weten of u zoiets ziet zitten."

De reactie van hotelbaas Paul Stenson liet niet lang op zich wachten. Hij zwierde haar mail anoniem op de Facebookaccount van zijn zaak, met daarbij de volgende commentaar. "Om zoiets te sturen, heb je ballen nodig. Helaas scoor je op het vlak van zelfrespect een pak minder. Als ik je hier gratis laat logeren, wie zal dan mijn personeel betalen? Wat met het team dat je kamer proper maakt, de obers die je ontbijt op tafel zetten en de receptionist die je laat inchecken? Of moet ik hen vertellen dat ze in plaats van centen te krijgen zullen mogen figureren in je filmpje? Wie zal er opdraaien voor de kosten van het licht, het water en de verwarming?"

"Ik zou dat in geen miljoen jaar durven"

"Gelukkig doen wij het op sociale media ook niet onaardig", gaat Stenson verder. "We hebben 186.000 volgers op onze twee Facebookpagina's, 80.000 op Snapchat, 32.000 op Instagram en een 'armzalige' 12.000 op Twitter. Maar Jezus Christus, ik zou nog in geen miljoen jaar iets gratis durven vragen. Ik blog ook een beetje, in mijn ogen is dat gewoon iets op internet schrijven. Dat maakt me niet beter dan iemand anders en geeft me ook geen vrijgeleide om niet te moeten betalen."

"In de toekomst leg je toch best geld op tafel zoals iedereen. Als de hotelbazen in kwestie denken dat ze er iets aan hebben, kunnen ze je misschien een betere kamer geven. Maar kom niet zelf bedelen, dan zet je jezelf tenminste niet zo voor schut."

"Ben razend"

Kous af daarmee? Niet bepaald, want Darby ging gisteren in de tegenaanval door een filmpje van maar liefst dertien minuten online te zetten. "Ik ben razend en voel me droevig en vernederd tegelijkertijd", vertelde ze. "Ik verdien geld als influencer, het is de enige job waar ik me gelukkig bij voel. Ik heb de indruk dat ik anderen hierdoor ook help."

"In de voorbije drie jaar heb ik gratis kledij en eten gekregen van mijn lievelingsmerken. Ook hotels en reisagentschappen deden hun duit in het zakje, zo kwam ik op plekken waar ik anders alleen maar kan van dromen. En geef toe: in een tijdschrift of op tv wordt reclame toch ook niet zomaar gratis weggeschonken?"

"Ze snappen niet hoe sociale media werken"

"Ik vind de manier waarop ik behandeld werd smerig. Een mail die ik in vertrouwen gestuurd had, wordt zomaar open en bloot tentoongesteld. En nu word ik natuurlijk overspoeld door honderden giftige reacties. 'Wat een profiteur! Wie denkt ze wel dat ze is?', klinkt het dan. Concreet zijn het vooral dertigplussers die mij -een 22-jarig meisje- proberen kapot te maken. En dat terwijl ik alleen maar het beste van mijn leven probeer te maken. Zij hebben totaal geen idee hoe sociale media tegenwoordig werken."

Ironische reacties

De fans van Darby richten hun pijlen nu op Stenson, maar die speelt het spelletje gretig mee. "Liefste bloggers, ik kan mezelf voor het hoofd slaan omdat ik dit niet eerder bedacht heb", klonk het in een volgende Facebookpost. "Hoe bozer jullie zijn op mij, hoe groter de kans dat een pak meer mensen de naam van ons hotel onder ogen krijgen. Bedankt daarvoor. Het loont echt meer de moeite om jullie kwaad te krijgen dan de veganisten en de mensen met allergie voor gluten samen."

Intussen weigert Stenson zelfs nog bloggers te ontvangen in The White Moose Café. "Die beslissing heb ik genomen na de stortvloed aan negatieve reacties vanuit die gemeenschap. Bloggers denken dat ze alles zomaar kunnen krijgen, de haat spat ervan af. En dat allemaal omdat zij weigerde te betalen voor een hotelkamer."

"Altijd het slachtoffer spelen"

"Ze zegt nu dat ik haar voor de leeuwen gegooid heb, maar ik heb haar naam nooit vernoemd. De commotie heeft ze zelf veroorzaakt door een video over de hele kwestie te maken. Altijd het slachtoffer spelen, een gekend fenomeen in het blogwereldje."

In de reacties op krantensites krijgt Stenson veruit de meeste steun van de twee. "Als dit onze toekomstige generatie moet voorstellen, ga ik op een andere planeet wonen", klinkt het onder meer. Of nog: "Waarom zou ze dat in godsnaam gratis moeten krijgen? Heeft ze dan nog nooit moeten werken?"

Het laatste woord is dan ook voor de hoteleigenaar. "Aan alle kranten, radiostations en online media die mij vandaag proberen te contacteren: ik zit in Amsterdam en heb dus geen tijd. Bel me alstublieft niet, want de kans is vrij groot dat ik stoned zal zijn."