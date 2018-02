Hackers kraken SWIFT-systeem voor internationale overschrijvingen en stelen 4,8 miljoen euro kv

16 februari 2018

07u38

Bron: Belga 0 Internet Onbekende hackers zijn er vorig jaar in Rusland in geslaagd om 339,5 miljoen roebel (4,8 miljoen euro) te stelen door in te breken in het SWIFT-systeem voor de verzending van financiële berichten tussen banken. Dat deelt de Russische Centrale Bank vandaag mee.

In een rapport zegt de Centrale Bank van Rusland dat het informatie had ontvangen over "één succesvolle aanval op de werkplaats van een operator van het SWIFT-systeem. Het volume niet-gesanctioneerde operaties als gevolg van deze aanval komt in totaal neer op 339,5 miljoen roebel," aldus de bank, die weigerde meer informatie te geven. Volgens de instelling vindt dergelijke fraude wel vaker plaats.

Een woordvoerster van SWIFT, dat dagelijks wordt gebruikt voor de overschrijving van biljoenen euro's, wilde niet ingaan op de details van de zaak. "Wanneer we bericht krijgen over een mogelijk geval van fraude, bieden we de getroffen gebruiker hulp aan om zijn omgeving te helpen beveiligen," aldus Natasha de Teran.

Het in Brussel gebaseerde SWIFT deelde vorig jaar mee dat het aantal digitale bankovervallen in de lift zit en dat hackers steeds meer gesofisticeerde middelen en technieken gebruiken om binnen te geraken in de systemen.

In december probeerden hackers via het SWIFT-systeem nog 55 miljoen roebel (780.000 euro) te stellen van de Russische staatsbank Globex en in februari 2016 gingen de digitale dieven ervandoor met 64,5 miljoen euro van de Bank van Bangladesh.