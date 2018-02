"Gebruik geen wachtwoord, maar een wachtwoordzin": Met deze tips ben je hackers te slim af avh lg

06 februari 2018

13u37

Bron: BePublic; SecureWorks 0 Internet Het is vandaag Safer Internet Day, de ideale dag om eens stil te staan bij hoe je jouw computer en accounts kan beveiligen tegen hackers. Het is vandaag Safer Internet Day, de ideale dag om eens stil te staan bij hoe je jouw computer en accounts kan beveiligen tegen hackers. Vorig jaar kreeg het Telenet-netwerk een kwart meer aanvallen te verwerken dan in 2016, zo meldt Telenet zelf. Met deze tips maak je het voor de hackers alvast een pak moeilijker.

1. Kies om de drie maanden nieuwe wachtwoorden en maak ze sterk

Het is belangrijk om voor elk account een lang en uniek wachtwoord te gebruiken. Variaties op bestaande wachtwoorden gebruik je best niet. Als hackers ontdekken dat het wachtwoord voor je e-mailaccount 'tomaat1' is en voor je Facebookaccount 'tomaat2' is , kunnen ze daaruit opmaken dat het wachtwoord voor je PayPal account 'tomaat3' zou kunnen zijn.

De lengte van je wachtwoord is belangrijker dan de toevoeging van speciale karakters zoals hoofdletters en leestekens. Jeroen Baert, computerwetenschapper aan de KU Leuven, raadt aan om een wachtwoordzin zoals 'Het groen konijn danst salsa in de tuin' te gebruiken in plaats van een wachtwoord. Een zin die voor een buitenstaander geen steek houdt, is veiliger en bovendien eenvoudiger om te onthouden. Maak gebruik van een paswoordmanager zoals 1Password om een veilig overzicht te krijgen van de gebruikte wachtwoorden voor jouw verschillende accounts.

2. Activeer een twee-staps-verificatie

Bij belangrijke accounts zoals e-mail en sociale media is het aangeraden om de twee-staps-verificatie in te schakelen. Bij het inloggen moet je nog een pincode geven of krijg je een sms om te bevestigen dat jij het bent.

Het is niet enkel belangrijk om wachtwoorden van privé-accounts te beveiligen, maar vergeet ook de standaardwachtwoorden van je internetmodem of bewakingscamera niet. Meteen na de installatie verander je best de paswoorden van alle toestellen die met het internet verbonden zijn.

3. Voer regelmatig updates uit op alle apparaten

Om mogelijke lekken in de veiligheid van je computer, smartphone of tablet te vermijden, installeer je altijd de laatste update van je besturingssysteem. In veel gevallen kan je aangeven dat dit automatisch gebeurt.

4. Installeer een antivirus of anti-malware programma

Installeer een beveiligingsprogramma dat automatisch controleert op updates en snel nieuwe updates geeft als er een nieuw virus dreigt bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat het programma zoveel mogelijk bestanden en e-mails controleert en een goede firewall bevat.

Wees echter voorzichtig met proefversies van antivirusprogramma’s. Je kan er het programma wel mee uittesten, maar proefversies worden niet geüpdatet. Malware die na de release van de proefversie is ontwikkeld, kan dan dus bestand zijn tegen jouw beveiliging.

5 . Knoei niet met je smartphone

Jailbreaken of rooting van je smartphone of tablet is geen goed idee. Sommige mensen hacken hun smartphone zelf om het dingen te laten doen die de fabrikant niet zo heeft bedoeld. Maar zo maak je je toestel kwetsbaar en bovendien vervalt zo ook de garantie.

6. Wees voorzichtig met sociale netwerken

Op sociale media geef je soms onbewust meer informatie prijs dan je zou willen. Wees dus voorzichtig met wat je allemaal publiceert. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je geen foto’s of teksten online zet waarop je adres, je telefoonnummer of je geboortedatum te zien is. Dat geldt ook voor locaties die jij en je gezin regelmatig bezoeken, zoals scholen of recreatiegelegenheden. Kies daarnaast voor een gesloten profiel, zodat alleen de mensen die jij vertrouwt je berichten kunnen zien.

7. Maak spaarzaam gebruik van Bluetooth

Bluetooth is handig om draadloos apparaten aan je smartphone te verbinden, maar de technologie kan ook als ingangskanaal dienen voor malware of worden gebruikt voor verbindingen met ongewenste apparatuur. Schakel Bluetooth dus standaard uit en activeer de technologie alleen wanneer je verbinding met een apparaat moet maken.

8. Open niet zomaar een e-mail

Hackers proberen heel vaak bij je binnen te geraken via e-mail. Ze doen zich in e-mails voor als grote bedrijven. De berichten zien er heel officieel en betrouwbaar uit zodat ze informatie van je kunnen ontfutselen.

Open ook niet zomaar een bijlage of klik niet te snel op een link. Op die manier stel je je computer open voor malware. Zelfs e-mails van vrienden kunnen gevaarlijk zijn, want als hun e-mailaccount is gehackt, zouden ze van een cybercrimineel afkomstig kunnen zijn. Voor een e-mailaccount is het zeer belangrijk om een lang wachtwoord te gebruiken die je voor geen enkel ander account gebruikt.