"Lichaam kon 18 maanden eerder worden gevonden, indien speurders geen verouderde Google Maps-data gebruikten"

02 januari 2019



Bron: BBC 0 Internet Indien speurders niet enkel hadden vertrouwd op Google Maps-data, kon het lichaam van een veertiger achttien maanden eerder worden gevonden, zucht een lijkschouwer in een eindrapport over een vermissing in Australië. Dat meldt de BBC.

De 46-jarige Darrell Simon werd in november 2014 als vermist opgegeven. Hij werd voor het laatst levend gezien bij het huis van zijn vriendin, ongeveer 80 kilometer ten westen van de oostelijke stad Brisbane. Speurders en vrijwilligers kamden zonder succes de brede omgeving rond de woonst en het nabijgelegen domein van Simon uit. De politie gebruikte hiervoor data van Google Maps, alleen was de informatie over de dunbevolkte regio verouderd. Het domein bleek veel groter dan aangegeven, waardoor slechts de helft werd doorzocht.

De nieuwe eigenaars troffen in mei 2016 het stoffelijke overschot van Simon aan in een niet uitgekamd deel van het stuk land. De doodsoorzaak bleek zelfdoding.

Het gebruik van een verouderde kaart door de politie “is zeer betreurenswaardig” en is “iets wat niet had mogen gebeuren”, aldus John Lock, lijkschouwer van de deelstaat Queensland in zijn eindrapport. De vermissing voedde ten onrechte speculatie dat Simon mogeijk het slachtoffer van een misdrijf was geworden. De onnodig lange onzekerheid omtrent de vermissing zorgde voor “extra veel leed bij familie en vrienden van het slachtoffer”, luidt het nog. Toch geeft de lijkschouwer de speurders niet geheel een veeg uit de pan. Het lichaam werd tussen dichte begroeiing aangetroffen, en werd enkel opgemerkt toen de nieuwe eigenaars na een lange periode van droogte de vegetatie opruimden.

Om de juiste grenzen van een grond te achterhalen, is Google Maps minder nuttig dan andere data waar de politie een beroep op kan doen, oordeelt Lock. Hij beveelt de politie GPS-data aan als alternatief. Ook moeten vrijwillgers in de toekomst betere instructies krijgen bij aanvang van een zoekactie. De politie van Queensland heeft reeds maatregelen getroffen, kreeg Lock te horen.