"Ik werkte me in de schulden om een Instagram-ster te worden": De waarheid achter het perfecte profiel

04 maart 2018

00u56

Bron: New York Post, Instagram 0 Internet Toen de 26-jarige Lissette Calveiro in 2013 voor een stage van Miami naar New York verhuisde, was het alsof ze de "Sex and the City"-droom beleefde. Een eigen tv-show had ze dan wel niet, maar met haar smartphone legde ze de momenten vast die bij haar nieuwe, hippe leven in de 'Big Apple' hoorden, in de hoop een influencer op de sociale media te worden. Haar levensstijl leverde haar naast volgers vooral ook een schuldenberg op.

Haar verhuis naar New York vanuit Miami markeerde het begin van een queeste naar roem op de sociale media. In de hippe wereldstad New York ging ze op zoek naar de beste plaatsen om te brunchen en feesten met even modebewuste vriendinnen en kocht ze voor ieder event een aangepaste outfit voor de perfecte 'gram'.

"Ik wou de lifestyle van een jonge millennial in New York vastleggen", zegt Calveiro. Waar ze niet genoeg rekening mee had gehouden, was dat daar ook veel geld voor nodig is. Het magazine Fashionista schat meer bepaald dat je jaarlijks 31.400 dollar moet ophoesten voor een profiel dat "beantwoordt aan de schoonheidsstandaard van een volwaardig Instagram-profiel".

De stage waarvoor ze gekomen was, was onbetaald en Calveiro kluste part-time bij in de retailsector om een voortdurende toevoer aan Instagram-waardig materiaal te kunnen garanderen.

“Came for the mountains, stayed for the food.” Een foto die is geplaatst door null (@lissettecalv) op 14 nov 2017 om 21:38 CET

#BBB, look it up. Een foto die is geplaatst door null (@lissettecalv) op 26 aug 2017 om 21:58 CEST

Toen ze eind 2013 terug bij haar ouders in Miami ging wonen waar ze voltijds en betaald werkte, zette ze de trend verder. Omdat ze met enkel hippe brunches en gestileerde kiekjes in telkens een andere outfit haar volgers niet kon blijven imponeren, voelde Calveiro ook de drang minstens één keer per maand op reis te gaan, allemaal in functie van haar accounts op de sociale media. Zo vloog ze op één jaar onder andere naar de Bahamas, Las Vegas, Marokko, de Maagdeneilanden, op zoek naar de foto die zoveel mogelijk likes opbrengt.

Het grootste deel van haar salaris ging naar dinertjes, reizen en kleren. "Ik leefde volledig boven mijn stand", zegt Calveiro. "Mijn leven was een leugen." Ondertussen had ze 10.000 dollar schulden gemaakt.

Toen ze eind 2016 een pr-job aangeboden kreeg in New York paste ze haar levensstijl drastisch aan omdat het niet houdbaar was. In plaats van iedere week nieuwe kleren te kopen heeft ze nu een abonnement waarmee ze kleren kan huren en recycleert ze foto's van haar tripjes van de voorbije jaren. En met wat er overschiet, betaalt ze haar schulden af.

After 48 hours phone-free, finally back home and connected. Missing that #MexicoCity sun already! Een foto die is geplaatst door null (@lissettecalv) op 03 jan 2018 om 21:39 CET

Honestly, just leave me here. Een foto die is geplaatst door null (@lissettecalv) op 20 feb 2018 om 03:30 CET

When you realize “vacation” is over. Een foto die is geplaatst door null (@lissettecalv) op 21 feb 2018 om 16:25 CET