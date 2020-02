“Ik begrijp de frustratie”: Mark Zuckerberg is bereid om meer belastingen te betalen SVM

14 februari 2020

16u24

Bron: Belga 0 Internet Facebook staat achter de fiscale hervormingen voor multinationals -en vooral digitale bedrijven- waaraan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt. Dat blijkt uit fragmenten van een speech die Mark Zuckerberg, de CEO van de sociaalnetwerksite, morgen zal geven op de veiligheidsconferentie in München.

"Ik begrijp dat er frustratie bestaat over hoe techbedrijven belast worden in Europa. Ook wij willen belastinghervormingen en ik ben blij dat de OESO dit aan het bekijken is", luidt het in de toespraak. "We willen dat de OESO slaagt in haar opzet, zodat we een stabiel en betrouwbaar systeem hebben voor de toekomst. En we aanvaarden dat dat kan betekenen dat we meer belastingen op verschillende plaatsen moeten betalen binnen een nieuw kader.”

De OESO vindt dat landen meer mogelijkheden moeten krijgen om belastingen te heffen bij multinationals die in hun land geld verdienen, ook als die bedrijven geen fysieke vestiging hebben binnen de landsgrenzen. Daarom werkt de organisatie aan een mogelijke digitaks.

Binnen Europa is vooral Frankrijk de drijvende kracht voor een nieuwe belasting op internetbedrijven. Parijs voerde vorig jaar al een digitale taks in, die voornamelijk Amerikaanse reuzen zoals Facebook en Google treft. De Verenigde Staten dreigden daarom al met sancties. Frankrijk besliste vervolgens om de betaling van de voorschotten van de digitale taks uit te stellen tot het einde van dit jaar.