"Hoe werkt Tinder?" Die vraag hield Belgen het meest bezig op Google in 2017 SPS

15u01

Bron: Belga 0 AFP Internet Dit jaar hebben de Belgen zich vooral afgevraagd hoe de datingapplicatie "Tinder" juist werkt. Dat was immers de meest trending "hoe werkt"-zoekopdracht in 2017 op internetzoekmachine Google. 'Trending' zoekopdrachten zijn zoekopdrachten die het meest en snelst aan populariteit wonnen in vergelijking met 2016.

"De overzichten van trending zoekopdrachten laten goed zien wat een land het afgelopen jaar heeft beziggehouden", aldus communicatiemanager Michiel Sallaets van Google Benelux. De Belgische internauten liggen vooral wakker van technologie, zo blijkt uit de 'Year In Search' die Google vandaag bekendmaakte, traditiegetrouw bij het einde van het jaar.

De zoekopdracht "Facebook aanmelden/connection" was dit jaar zo de meest trending topic. In de top vijftien staan verder ook nog de technologieonderwerpen "iPhone 8", "HD-stream" en de andere Apple-smartphone "iPhone X". Verder waren ook de "Tour de France 2017", "Temptation Island 2017" en "Stranger Things" trending.

Wat is?

In de categorie "Wat is" bleek vooral de waarde van een auto het meeste trending, gevolgd door "wat is mijn ip" en "wat is er vandaag te doen". Belgen vroegen zich voorts onder meer ook af wat de applicaties Instagram en WhatsApp zijn. Daarnaast wilden ze ook weten hoe die werken. Na "Hoe werkt Tinder" volgen zo de applicaties Instagram, PayPal, WhatsApp en Spotify.

Voorts was de meest trending bekende Belg dit jaar schrijfster Dalilla Hermans. De meest trending internationale persoonlijkheid was dan weer de Amerikaanse president Donald Trump. Eden Hazard was de meest trending Rode Duivel.

De Belgen zochten vorig jaar ook naar politici. Federaal was staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zo het meest trending, op Vlaams niveau was dat minister van Onderwijs Hilde Crevits. Van de Waalse overheid was minister-president Willy Borsus het meest trending, van de Brusselse overheid was dat minister van Leefmilieu Celine Fremault.

Google publiceert morgen nog de 'Year In Search'-film voor België met televisiepersoonlijkheid Mark Uytterhoeven, Achterklap en minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Die verschijnt op www.yearinsearch.be.

Wereldwijd was 2017 het jaar waarin mensen zich bij hun zoektocht op Google vooral vragen stelden over hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. De meest trendig topic wereldwijd was orkaan Irma, de meest trending persoon Matt Lauer.

"Hoe start een bosbrand?, "Hoe kalmeer ik een hond tijdens een storm?", "Hoe maak ik een protestbord?", en andere hoe-vragen waren opvallend trending dit jaar, zo blijkt.

Weinstein

De meest trending topic dit jaar wereldwijd was orkaan Irma, gevolgd door iPhone 8 en iPhone X. Bij de personen was Matt Lauer meest trending. De populaire Amerikaanse NBC-presentator werd ontslagen in de nasleep van het schandaal rond producer Harvey Weinstein over seksueel wangedrag. Die laatste staat trouwens op plaats 4. Vervolledigen de top 5: Meghan Markle op 2, Nadia Toffa op 3 en Kevin Spacey op 5.

Het meest trending sportevenement was Wimbledon. Ariana Grande was de meest trending muzikant. Op 22 mei kwamen tijdens een concert van het tieneridool in de Manchester Arena 22 mensen om het leven. Meest trending film was It, terwijl Despacito de lijst aanvoert bij songs.