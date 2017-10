"Harteloze miljonair" Zuckerberg onder vuur voor virtueel 'bezoekje' aan Puerto Rico kv

Bron: Belga, Facebook 1 Facebook Internet Mark Zuckerberg, stichter van Facebook, krijgt bakken kritiek voor zijn "bezoek" - in virtual reality - aan het door een orkaan getroffen Puerto Rico. Zuckerberg wordt verweten "een harteloze miljonair" te zijn, aan "voyeurisme te doen" en "miserie te exploiteren", zo berichten Amerikaanse media vandaag.







Zuckerberg hield maandag een realtime-demonstratie van het Facebook-platform Spaces. Daarbij liet hij een 3D-personage van zichzelf, een avatar, opdraven die samen met het hoofd van de virtual reality-afdeling naar Puerto Rico werd getransporteerd.

Facebook heeft Facebookmedewerkers naar Puerto Rico gestuurd om te helpen met de connectiviteit, zei Zuckerberg, omdat het in tijden als deze erg belangrijk is dat mensen toegang blijven hebben tot het internet en in contact kunnen blijven met hun familie en vrienden, legde hij uit. Bovendien kunnen reddingswerkers op die manier ook met elkaar in contact blijven, klonk het. Aan de hand van satellietbeelden wil Facebook nu het Rode Kruis helpen om de zwaarstgetroffen regio's te identificeren.

Middenin

Maar Zuckerberg verwoordde zijn goede intenties nogal ongelukkig. "Eén van de dingen die echt magisch zijn aan virtual reality, is dat je het gevoel hebt om echt op een plaats te zijn", zei hij het zwaar vernielde eiland. Zijn collega Rachel Franklin trad hem bij. "Gek om te voelen dat je er middenin zit."

De uitlatingen kregen meteen kritiek op sociale media. De boodschap dat Facebook slachtoffers van natuurrampen kan helpen (via bijvoorbeeld Safety Check) en 1,5 miljoen euro schenkt aan de slachtoffers van de orkaan Maria, ging helemaal verloren.

Puerto Rico werd drie weken geleden zwaar getroffen door de orkaan Maria. Tientallen mensen kwamen om en er is voor miljarden dollar schade aangericht, onder meer aan het elektriciteits- en telecomnetwerk.