"Hackers treffen consultancybureau Deloitte"

16u34

Bron: ANP 6 ANP XTRA Internet Boekdhoudings- en adviesbureau Deloitte is ten prooi gevallen aan hackers. Daardoor zijn mogelijk vertrouwelijke plannen en e-mailwisselingen van een aantal grote klanten van de firma op straat komen te liggen, meldt het Britse dagblad The Guardian.

De hackers hadden volgens de krant mogelijk vanaf oktober of november vorig jaar toegang tot de systemen van Deloitte, dat het beveiligingslek echter pas in maart zou hebben ontdekt. Zij zouden zichzelf toegang hebben verschaft tot het systeem via een account waarmee zij "in theorie" ongelimiteerde toegang hadden tot de e-mailserver van de firma.



Tot de klanten van Deloitte behoren grote multinationals, maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse overheidsinstanties.



The Guardian weet te melden dat al zeker zes klanten te horen hebben gekregen dat hun gegevens mogelijk zijn buitgemaakt. Het dagblad vermeldt niet waar het de informatie vandaan heeft.

