"Hackers, test hier of je malware wel schadelijk genoeg is" mvdb

17 mei 2018

22u31

Een 37-jarige man uit Letland staat een celstraf in de Verenigde Staten te wachten. Ruslans Bondars had een site gemaakt waar hackers hun malware konden testen.

Hij is daarom schuldig bevonden aan onder meer computerfraude. Op 21 september hoort hij zijn straf.

Op de site Scan4you konden hackers tegen betaling uitproberen of hun schadelijke programma's in staat waren om antivirussoftware te omzeilen. De site was tussen 2009 en 2016 in de lucht en Bondars had duizenden klanten. Een hacker wist na de test ongeveer 40 miljoen creditcardgegevens te stelen via winkelketens in de Verenigde Staten. Een van de getroffen bedrijven leed bijna 300 miljoen dollar schade.

Een andere hacker gebruikte de testsite om een malware te ontwikkelen die elf miljoen computers besmette en een half miljard dollar schade aanrichtte.