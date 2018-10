‘Hackers die Oekraïense elektriciteitscentrale uitschakelden, bereiden nieuwe aanval voor’ mvdb

17 oktober 2018

14u07

Bron: ANP/BuzzT 1 Internet Een hackersgroep die met Rusland in verband wordt gebracht, bereidt mogelijk een nieuwe aanval voor. Ze hebben een nieuw digitaal wapen gemaakt, waarmee ze zijn binnengedrongen bij bedrijven in Oekraïne en Polen.

“Ze proberen onder de radar te blijven en concentreren zich op spioneren en verkennen, als voorbereiding op cybersabotage of als basis voor een operatie van anderen”, waarschuwt cyberbeveiliger ESET. Die maakt niet bekend om welke bedrijven het gaat.

De schadelijke software die ESET heeft ontdekt, heeft de naam GreyEnergy gekregen. Hij zit op dezelfde manier in elkaar als voorganger BlackEnergy, maar heeft een paar verbeteringen. BlackEnergy sloeg toe in december 2015, toen hackers op afstand een Oekraïense elektriciteitscentrale uitschakelden. Een kwart miljoen mensen zaten toen ineens zonder stroom.

De makers van BlackEnergy zouden ook achter de gijzelsoftware NotPetya zitten. Die verspreidde zich via een Oekraïens boekhoudprogramma en legde wereldwijd computersystemen plat, ook in ons land. Onder meer containerreus Maersk in de haven van Zeebrugge, voedingsgigant Mondelez in Herentals en het suikerbietzadenbedrijf SESVanderhave in Tienen werden getroffen.